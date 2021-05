Riot revela regras e chaves do VCT Masters Reykjavík com prêmio de US$ 600.000

As equipes lutarão por uma parte do prêmio em dinheiro e pontos de circuito.

A Riot Games finalmente revelou as regras, a premiação e a estrutura do torneio do VALORANT Champions Tour Masters Reykjavík.

As 10 melhores equipes de VALORANT do mundo se enfrentarão no torneio de dupla eliminação Masters Reykjavík por sua parcela de um prêmio de US$ 600.000 ao longo de uma semana. Cada jogo será uma série melhor de três, exceto a grande final, que será uma série melhor de cinco.

O sorteio do Masters Seeding consiste em dois sorteios aleatórios. As primeiras equipes escolhidas de NA e EMEA foram incluídas no primeiro sorteio, e as demais equipes foram incluídas no segundo. Fnatic jogará com KRU Esports e Version1 jogará com Crazy Racoon nas duas primeiras partidas do torneio. A equipe Vikings enfrentará X10 Esports, e Ying Sharks jogará com NUTURN na primeira rodada da chave superior. Sentinels vão jogar contra o vencedor de Fnatic vs. KRU, e o Team Liquid vai jogar contra o vencedor de V1 contra Crazy Racoon.

Aqui está a programação do torneio VCT Masters Reykjavik:

Segunda-feira, dia 24 de maio, às 12h00 BRT Rodadas 1 e 2 da Chave Superior

Terça-feira, dia 25 de maio, às 12h00 BRT Rodada 2 da Chave Superior

Quarta-feira, dia 26 de maio, às 12h00 BRT Rodada 1 da Chave Inferior e Rodada 3 da Chave Superior

Quinta-feira, dia 27 de maio, às 12h00 BRT Rodada 3 da Chave Superior e Rodada 3 da Chave Inferior

Sexta-feira, dia 28 de maio, às 12h00 BRT Rodada 3 da Chave Inferior e Final da Chave Superior

Sábado, dia 29 de maio, às 12h00 BRT Rodada 4 da Chave Inferior e Final da Chave Inferior

Domingo, dia 30 de maio, às 12h00 BRT Final

O torneio Masters Two oferece um prêmio de US$ 600.000 e cada equipe ganhará um mínimo de US$ 15.000. Cada equipe também ganhará Pontos de Circuito relativos à sua classificação, variando de 400 a 150 pontos. A distribuição do prêmio em dinheiro é a seguinte:

Primeiro: US$ 200.000,00

Segundo: US$ 100.000,00

Terceiro: US$ 80.000,00

Quarto: US$ 60.000,00

Quinto: US$ 40.000,00

Sexto: US$ 40.000,00

Sétimo: US$ 25.000,00

Oitavo: US$ 25.000,00

Nono: US$ 15.000,00

10º: US$ 15.000,00

Masters Two será jogado na atualização 2.09, que inclui um ligeiro enfraquecimento em Viper. Mas Breeze, o mais novo mapa de VALORANT, não será jogado na Islândia no "interesse da integridade competitiva". Os fãs do VALORANT podem encontrar mais informações sobre o evento no VCT Masters Reykjavík no livro de regras oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 15 de maio.