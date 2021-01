Riot revela novo agente, Yoru, de VALORANT

A lista de agentes de VALORANT continuou a crescer.

A Riot Games revelou oficialmente Yoru, um duelista, como o próximo agente em seu jogo de tiro em primeira pessoa. Yoru vazou uma semana antes de sua revelação oficial, permitindo que a comunidade de VALORANT tivesse um vislumbre de seu estilo de jogo enganoso, furtivo e caótico.

As habilidades de Yoru permitem que ele imite passos e flanqueie seus inimigos com portais, enquanto também faz uso de uma habilidade de flash e uma ultimate que o torna invisível e invencível por um curto período de tempo.

Durante o processo de desenvolvimento de Yoru, a equipe da Riot queria capturar uma ideia conhecida como "Infiltração Furtiva", de acordo com John Goscicki, líder de produto da Riot para personagens.

"Sabíamos que era hora de agitar as coisas no VALORANT. A ideia de 'infiltração furtiva' é algo com que brincamos por anos, mas nunca caberia no jogo. Sentimos que se começássemos do zero, poderíamos criar um agente que girasse em torno da ideia de 'infiltração furtiva' de alguma forma."

Crédito da imagem: Riot Games.

Goscicki também disse que os jogadores muitas vezes se encontram desempenhando o papel de "jogador solo" com Yoru e, portanto, "se inspiraram no arquétipo do bad boy rebelde, o tipo de cara que você ama odiar". Isso o levou a uma inspiração única para sua fonte de energia.

"À medida que seu conceito começou a se formar, também estávamos pensando sobre quais elementos evocam esse arquétipo", disse Goscicki. “Existe um material chamado Ferrofluido que pode se formar nesses belos porém agressivos espinhos. Usamos isso como inspiração para a formação de sua fonte de energia.”

De acordo com sua biografia, Yoru usa essa fonte de energia para "abrir buracos na realidade e se infiltrar nas linhas inimigas de forma invisível", e isso pode ser visto claramente por meio de suas habilidades.

Yoru entra na briga com o Episódio Dois, Ato Um de VALORANT em 12 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 09 de janeiro.