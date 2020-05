Riot mantém ranqueadas de VALORANT no Brasil e restante da América Latina depois de testes “bem recebidos”

A Riot Games disse que as ranqueadas de VALORANT ficariam por tempo limitado no Brasil e restante da América Latina, além da Coreia do Sul. A desenvolvedora, porém, mudou os rumos.

As ranqueadas de VALORANT ficarão online nas três regiões durante todo o restante do beta, desde que continuem sendo bem recebidas, segundo o anúncio da Riot no Twitter. O modo competitivo foi lançado nas regiões antes do final de semana e deveria ser um evento por tempo limitado.

📢 UPDATE SOBRE AS RANQUEADAS!



Os testes do Modo Competitivo foram bem recebidos, portanto iremos manter as ranqueadas ONLINE pelo restante do Beta Fechado de VALORANT no Brasil! https://t.co/KmYgDMXMLx — VALORANT (@VALORANTBrasil) May 18, 2020

Mas, depois de ter uma resposta positiva nos testes, a Riot disse que iria manter as ranqueadas no jogo. Inicialmente, o modo seria removido em 19 de maio para que os desenvolvedores analisassem a “estabilidade do servidor”.

Agora, além da América do Norte e da Europa, essas três regiões também têm ranqueadas estáveis. As duas regiões anteriores tiveram acesso ao competitivo há mais de duas semanas.

Para jogar ranqueadas, você precisa ter jogado ao menos 20 partidas normais de VALORANT. As classificações vão de Ferro a VALORANT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 18 de maio.