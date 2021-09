Riot e Zedd colaboram na linha de skins Spectrum, o primeiro pacote baseado em áudio de VALORANT

Os fãs podem desfrutar de uma experiência de áudio única com as novas skins.

A Riot Games revelou a Spectrum, a primeira linha de skin focada em áudio de VALORANT criada em colaboração com o mundialmente renomado DJ Zedd.

O VALORANT é o lar de dezenas de designs de skin exclusivos que são perfeitos para quase qualquer estética, desde designs mínimos a conjuntos futurísticos cheio de cores. Mas a nova linha de skins Spectrum tem uma abordagem diferente, focando primeiro no design de som e por último nos modelos de skin.

“Para Spectrum, trabalhamos de trás para frente, com áudio em primeiro lugar, VFX em segundo e modelo por último”, disse Chris Stone, artista sênior de armas de VALORANT. “Isso nos obrigou a repensar um pouco como normalmente produzimos skins, mas também foi um desafio divertido para a equipe que nos permitiu desenvolver a melhor skin possível.”

A linha de skins Spectrum vem em colaboração com Zedd, que é um entusiasta de VALORANT, além de ser um DJ de classe mundial. A linha de skins foi lançada durante o vídeo do “Hino do Ano Um” no início deste inverno e os fãs esperaram pacientemente que as skins fossem reveladas. Zedd estava mais envolvido do que os fãs poderiam esperar, ajudando a criar a visão e a sensação de quase todos os sons do pacote.

O designer de som sênior Isaac Kikawa explicou que Zedd forneceu uma visão sonora que Kikawa ajustaria para combinar com o espaço de jogo de VALORANT. Isso criou algo que parecia Zedd, mas combinava com o mundo de VALORANT.

Zedd e o designer de som de VALORANT, Isaac Kikawa, mixam efeitos de áudio personalizados no estúdio de som da Riot Games. | Foto via Riot Games

Ajuda o fato de Zedd ser um entusiasta de VALORANT e também um jogador ranqueado como Imortal.

“A primeira vez que coloquei minhas mãos em VALORANT, eu praticamente parei de jogar todos os outros jogos. Foi a combinação perfeita dos meus jogos favoritos”, disse Zedd. “Quando eu era mais jovem, era obcecado por Counter-Strike e, nos últimos anos, joguei muito Overwatch, mas sentia que não havia espaço para momentos de ‘clutch’. Quando ouvi sobre VALORANT, pensei que poderia combinar meu amor por habilidades com a jogabilidade de alto desempenho de um jogo como o Counter-Strike.”

O pacote Spectrum é uma das “mais ambiciosas e complexas linhas de skin” que a equipe já fez, de acordo com o produtor sênior de VALORANT, Preeti Khanolkar. Os detalhes em cada skin resultam em vários momentos “oh merda” e Zedd contribuiu com uma quantidade significativa de trabalho para os sons exclusivos de cada arma.

As novas skins também foram projetadas para agradar aos jogadores, de acordo com o líder de arte de VALORANT, Sean Marino. Mesmo que os jogadores não estejam familiarizados com Zedd ou sua marca, as skins de ficção científica e sonoridade são uma excelente escolha para qualquer jogador em busca de um novo pacote de skins.

As skins Spectrum são para todos. | Imagem via Riot Games

O pacote Spectrum inclui skins para Phantom, Classic, Bulldog, Guardian e corpo a corpo Waveform. A versão base de cada skin inclui o modelo personalizado e a mira que muda de cor conforme você se move. O nível dois adiciona um flash no cano personalizado e áudio de disparo, e a cor do flash no cano muda conforme você se move pelo mapa.

O nível três adiciona efeitos visuais e de áudio personalizados para equipar e recarregar, bem como cores de destaque que mudam conforme você se move. Este nível também apresenta um som de inspeção personalizado que é diferente para cada arma e pulsa de acordo com a batida de outros sons. O som de inspeção exclusivo é conhecido como Sequência e destaca a quantidade de trabalho investida na criação de uma experiência de áudio única.

O nível quatro adiciona um banner kill e um finalizador, que são duas das adições mais emocionantes na linha de skin. O finalizador cria um logotipo do Zedd e VALORANT acima do jogador abatido, envolvendo a área em uma experiência colorida que lembra uma boate. O finalizador muda as cores com base em onde ele aparece e é um pouco diferente se a bomba ainda precisa ser desativada quando ativada.

O pacote também inclui um chaveiro Spectrum, chaveiro Zedd, um Card de Jogador Spectrum e um spray Spectrum. As armas e a skin corpo a corpo têm variantes preta, vermelha e roxa/rosa. A skin corpo a corpo também tem um som de inspeção personalizado que reproduz uma melodia única.

O pacote Spectrum abre a porta para outros artistas colaborarem com a equipe de VALORANT para criar uma experiência única. Zedd esteve fortemente envolvido em quase todas as etapas e os fãs podem ver o trabalho árduo e a dedicação no produto final. Talvez outro artista popular siga o mesmo caminho no futuro.

O pacote Spectrum custa 10.700 VP e está na faixa de preço da Edição Exclusiva. Certifique-se de comprar o pacote antes que seja tarde demais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 07 de setembro.