Riot confirma planos de expandir VALORANT para celular

Já se passou um ano desde que a Riot Games lançou seu jogo de tiro em primeira pessoa, VALORANT , para o público e o jogo se tornou um dos títulos que mais cresce no mercado de PC. Por causa desse sucesso, a desenvolvedora confirmou que irá expandir a franquia para celular.

“Um dos nossos principais objetivos neste primeiro ano foi ganhar a confiança e o respeito da comunidade de FPS global e provar a eles que VALORANT sempre defenderá os fundamentos de um atirador tático competitivo verdadeiramente válido,” disse a produtora executiva de VALORANT Anna Donlon . “Ver nossa crescente comunidade de jogadores reconhecer e apreciar o que estamos tentando fazer com o VALORANT está além do que poderíamos esperar e estamos entusiasmados em oferecer em breve a mesma experiência competitiva do VALORANT para jogadores ainda mais globais.”

VALORANT Mobile ainda não tem uma data de lançamento definida, mas a crescente base de jogadores e o entusiasmo em torno do cenário competitivo garantiram que a empresa impulsionasse outra nova iniciativa que aumentaria ainda mais o jogo. A Riot revelou que uma média de mais de 14 milhões de jogadores de PC em todo o mundo se conectam a cada mês para jogar. Na frente competitiva, o VCT Master Two em Reykjavík teve um pico de mais de um milhão de pessoas assistindo durante as grandes finais do evento entre Sentinels e Fnatic, de acordo com o Esports Charts.

Este não seria o primeiro jogo que a Riot mudou para uma nova plataforma, com títulos populares como League of Legends, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra todos encontrando sucesso com suas versões para dispositivos móveis. Mas fazer um atirador de sucesso no celular será um desafio completamente novo para os desenvolvedores, já que eles terão que equilibrar o jogo de forma diferente.

No momento, não existem muitos atiradores táticos em primeira pessoa no mercado móvel. Existem atiradores como Call of Duty, PUBG e Garena Free Fire que obtiveram sucesso no celular, mas não há um verdadeiro líder no espaço de FPS tático. Se a Riot lançar VALORANT no celular, poderia criar uma cena vibrante de esportes eletrônicos dentro da plataforma.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 02 de junho.