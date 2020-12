Riot celebra as festividades de fim de ano com o modo Batalha Nevada Mata-Mata estreando na próxima semana em VALORANT

Os jogadores de VALORANT podem trocar suas balas e habilidades por um lançador de bola de neve na próxima semana.

A Riot está celebrando as festividades de inverno com um modo de tempo limitado Batalha Nevada Mata-Mata, uma luta cinco contra cinco com ressurgimentos ilimitados e fortalecimentos exclusivos. As notas da atualização 1.14 descreveram o modo em detalhes, que vai de 15 a 29 de dezembro.

Essas são algumas das novidades da Atualização 1.14 de VALORANT:



▪️ Ajustes na Sage e no mapa Icebox

▪️ Novo modo de jogo: Batalha Nevada

▪️ Novos requisitos do Modo Competitivo

▪️ Atualização na loja: Mercado Noturno



Os jogadores terão bolas de neve infinitas, mas terão que contabilizar o tempo de viagem do projétil e o arco. Presentes aparecerão no mapa contendo fortalecimentos, exigindo que os jogadores os abram com um tiro. A primeira equipe a chegar a 50 abates vence a batalha.

Os tipos de presentes incluem qualquer coisa, desde atirar mais rápido, bolas de neve que crescem com o tempo enquanto estão no ar, projéteis ricocheteando do chão ou paredes e patins que ajudam você a se mover mais rápido e pular mais alto.

A primeira bateria da Batalha Nevada será exclusiva de Icebox. Mas a Riot abrirá todos os mapas na segunda semana do modo. Os jogadores ganharão 750 XP por completar uma partida, com 150 adicionais pela vitória. Mas, o modo não o ajudará a progredir nas missões.

Os jogadores que participarem de uma partida de Batalha Nevada receberão um Chaveiro de Arma temático, entregue em uma data posterior.

A atualização 1.14 também está fazendo alguns ajustes na verticalidade de Icebox e fortalecendo o Orbe de Barreira de Sage para que ele não perca vida com o tempo até alguns segundos antes de expirar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 08 de dezembro.