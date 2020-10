Riot busca “mais integridade competitiva” no Ato III de VALORANT

Carregar seus amigos está prestes a se tornar um pouco mais difícil.

O líder de design de VALORANT, David “Milkcow” Cole, abordou as mudanças futuras que ocorrerão no modo Competitivo no Diários Dev de hoje. A partir do Ato III, os jogadores só poderão fazer fila com amigos que estejam dentro de três categorias em vez de seis.

“Queremos trazer mais integridade às filas [classificada] assim todos poderão focar em vencer”, disse Milkcow. “As disparidades de ranque ficarão menores, passando de seis para três ranques de diferença.”

Isso significa que a classificação mais baixa com que um jogador Diamante três pode entrar na fila é Platina três, enquanto a mais alta é uma Imortal três. Isso é muito diferente da janela de seis ranques atualmente no jogo, permitindo que um Diamante três entre na fila com um Outo três. A grande disparidade de ranques fez com que muitos questionassem a integridade competitiva de VALORANT, uma vez que frequentemente há jogadores em partidas às quais eles não pertencem.

Milkcow também explicou que os jogadores na classificação Immortal e acima serão afetados apenas por vitórias e derrotas, não pelo desempenho. E os jogadores poderão escolher seu servidor preferido, o que nem sempre será uma garantia.

As mudanças competitivas do Ato III, que devem estrear na próxima semana, devem criar um gerenciamento de partidas mais equilibrado nas filas classificadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 05 de outubro.