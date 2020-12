Riot apresenta conteúdo de VALORANT de 2021 no blog de desenvolvedores

Se você foi fã das linhas de skin do VALORANT deste ano, você está com sorte. No blog mais recente da Riot, os desenvolvedores do jogo revelaram alguns teasers rápidos para alguns conteúdos futuros de 2021.

A equipe de conteúdo premium tem trabalhado arduamente desde o lançamento oficial do VALORANT no início deste ano. Após vários meses, a equipe lançou 26 skins exclusivas com mais de 130 skins de armas, três passes de batalha e 13 contratos de personagens.

Agradecemos a todos por personalizarem e expressarem em VALORANT quem vocês são com os cosméticos que criamos.



Também queremos dar um gostinho do que está por vir em 2021. As imagens abaixo dão dicas sobre as próximas novidades!



Saiba mais em: https://t.co/YlDomve6kM pic.twitter.com/y8FGz2rlys — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) December 9, 2020

No próximo ano, a Riot está adicionando um novo chaveiro de arma especial, uma skin de Judge amarela e verde, uma skin de Operator com tema de graffiti e um Phantom elegante de cor rosa. Há também uma skin de Odin multicolorida que é semelhante em design a uma arma Nerf.

Embora não tenha sido confirmado na postagem do blog, tudo isso pode ser parte de linhas de skin maiores que chegarão no próximo ano. A Riot até mostrou um novo spray de uma criatura parecida com um alienígena comendo geleia de morango de um frasco.

A Riot sempre teve uma boa reputação quando se trata de cosméticos para jogos, especialmente com o trabalho que suas equipes têm feito com League of Legends. A única queixa que muitas pessoas têm com skins são algumas das faixas de preço, mas elas podem mudar com o tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 09 de dezembro.