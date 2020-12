Riot altera a verticalidade de Icebox na atualização 1.14 de VALORANT

Com o First Strike dito e feito, a Riot está pronta para fazer algumas alterações de balanceamento no VALORANT.

A atualização 1.14 não incluiu mudanças importantes de agentes, além de ajustar o Orbe de Barreira de Sage. Mas Icebox, que fez sua estreia competitiva no evento principal do First Strike, está sendo um pouco simplificado.

Imagem via Riot Games

Para criar um posicionamento de mira mais simples no mapa, a Riot reduziu a verticalidade do Icebox. A altura da área Esteira A reduzida e conectada à plataforma abaixo por meio de uma rampa. Os defensores agora devem ter mais facilidade para identificar e mirar nos oponentes, enquanto os atacantes podem agora caminhar silenciosamente ao longo da rampa sem ter que pular para baixo.

A Riot também substituiu a pilha dupla de caixas de Radianita no local A por um objeto menor. Isso deve tornar o ataque ou retomada mais seguro, pois você não precisa se preocupar com um inimigo se escondendo atrás deles.

Imagem via Riot Games

Do outro lado do mapa, o contêiner amarelo do local B também ficou menor. Agentes como Raze, Jett e Omen poderiam usar a altura do contêiner a seu favor. Enquanto eles ainda serão capazes de escalar em cima dele, os inimigos podem vê-lo por completo de vários ângulos, diz a Riot.

Esta atualização também apresenta o modo Batalha Nevada Mata-Mata que acontecerá de 15 a 29 de dezembro. Os jogadores que entrarem na briga receberão um Chaveiro de Arma grátis entregue em uma data posterior.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 08 de dezembro.