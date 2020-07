Riot adiciona novo formato de vitória por vantagem ao Modo Competitivo de VALORANT

Algumas grandes mudanças estão chegando ao Modo Competitivo de VALORANT.

A Riot está adicionando um novo formato de vitória por vantagem de dois pontos em VALORANT, de acordo com as notas da Atualização 1.03 em inglês. Isso elimina a única rodada de Morte Súbita que muitos sentiram criar uma vantagem injusta para as equipes que jogam do lado favorável (ataque ou defesa).

Captura de tela via Riot Games

“Após cada duas rodadas de prorrogação, uma votação automática será acionada para determinar se a partida deve continuar ou terminar empatada”, disse a Riot. “O limiar para continuar a partida se tornará mais rígido à medida que mais rodadas forem disputadas.”

Cada equipe terá a chance de atacar e defender com o novo formato. Se um vencedor não for determinado pelas duas primeiras rodadas de prorrogação, os jogadores podem votar se desejam empatar ou continuar a partida.

À medida que as rodadas de horas extras passam, são necessários menos votos dos jogadores para encerrar a partida em um empate. A primeira votação, por exemplo, exigirá seis jogadores para encerrar a partida em um empate. A segunda votação requer três e a terceira e a votação requer apenas um.

Jogadores de VALORANT certamente têm incentivo para empatar. Uma vez que um empate pode aumentar sua classificação, mas nunca diminuí-la.

O novo formato se aplica apenas ao Modo Competitivo. As partidas do Modo Sem Classificação continuarão usando o formato Morte Súbita.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 07 de julho.