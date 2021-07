Por que erros no Vanguard fazem VALORANT travar e tirar jogadores de partidas?

É muito bom mesmo quando o jogo trava no meio da partida por causa do Vanguard.

Problemas no servidor de Vanguard, o serviço antitrapaça de VALORANT, fizeram com que vários jogadores fossem desconectados e não conseguissem se reconectar ao jogo. Vários deles relatam que o jogo travou no meio da partida e foi necessário tentar muitas outras vezes para conseguir se reconectar.

Aparentemente, o serviço Vanguard está travando e não reinicia ao reabrir o jogo, o que faz os jogadores não conseguirem entrar na fila como deveriam. Alguns usuários do subreddit de VALORANT relatam que até receberam restrições e perderam MMR por causa disso. Outros nem mesmo conseguem abrir o jogo. Os problemas parecem afetar principalmente a América do Norte, enquanto as partidas classificatórias da EU VCT não parecem ter sido afetadas.

i love crashing during my scrims because of vanguard — 100T Hiko (@Hiko) June 30, 2021

Vários jogadores profissionais norte-americanos expressaram abertamente no Twitter o quanto “amam” que o jogo trave durante seus treinos devido ao Vanguard. Embora os jogadores estejam se esforçando para se divertir um pouco com a situação, o jogo travar durante os treinos um dia antes da classificatória da VCT NA não é o ideal.

Até agora não houve uma resposta oficial sobre os travamentos do Vanguard, nem da parte do Twitter do Vanguard nem do Suporte da Riot Games. Ficaremos de olho para divulgar mais informações sobre quanto tempo isso vai durar e quais serão as medidas tomadas para reduzir os prejuízos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 30 de junho.