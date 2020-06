Phoenix recebe grandes mudanças na atualização de lançamento de VALORANT

Quem joga de Phoenix teve uma grata surpresa na atualização de lançamento de VALORANT.

A Riot fez ajustes a Phoenix na atualização de lançamento do jogo, no intuito de fortalecer o agente.

No beta fechado, Phoenix era um dos agentes solo mais competentes. Em um ambiente competitivo, porém, em um time completo de cinco, ele deixava a desejar. Agentes como Breach, Brimstone, Sage, Cypher e Sova eram priorizados.

Na atualização 1.0 de VALORANT, a Riot fez ajustes a Phoenix e fortaleceu suas habilidades. “A curta duração da parede combinada com o longo tempo de lançamento e curto alcance estavam forçando Phoenix a fazer jogadas muito previsíveis com a parede”, disse a Riot. A duração de Labareda aumentou de 6 para 8 segundos, e seu dano e cura foram atualizados para combinar com as mudanças recentes a outras habilidades de dano e cura ao longo do tempo.

As Mãos Quentes de Phoenix também foram alteradas para refletir a mudança, e agora curam 50 de dano ao longo do tempo. Junto com Labareda, são 100 de vida, equilibrando as duas habilidades em termos de cura.

Mas as mudanças não param por aí. A duração máxima do clarão de Bola Curva de Phoenix aumentou de 0,8 para 1,1 segundo. É outra mudança bem-vinda que deve melhorar o funcionamento do agente em todos os níveis. A duração mais longa garante que os jogadores tenham mais facilidade de alcançar os oponentes com Phoenix. Considerando que a habilidade foi recentemente enfraquecida e agora custa 200 créditos, é uma mudança mais que apropriada.

Ainda por cima, Renascimento, a ultimate de Phoenix, recebeu melhorias de qualidade de vida. Agora, Renascimento recarrega automaticamente todas as armas no ressurgimento.

“A ult de Phoenix frequentemente o coloca numa posição de descarregar todas as armas logo antes de ser mandado de volta. Era muito desagradável para um jogador de Phoenix ter que esperar vários segundos para ressurgir, só para ter que gastar mais um segundo recarregando — potencialmente sob pressão.”, explica a Riot.

VALORANT já está disponível mundialmente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 02 de junho.