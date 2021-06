Passe de batalha do Episódio 3, Ato 1 de VALORANT apresenta skins de armas inspiradas na história, um pinguim surpreso e muito mais

O próximo passe de batalha tem algo para todos.

O passe de VALORANT para o terceiro episódio, primeiro ato, dará aos jogadores 1.000 VP (R$ 30,00) e apresenta skins de armas, chaveiros de armas, cartas, sprays, títulos e todos os pontos Radianite importantes.

Como de costume, há três temáticas de armas incluídas no passe de batalha. São elas, K/TAC, Monarca e Quebra-cabeça.

O passe da batalha traz a Reflexão. Os desenvolvedores queriam comemorar o aniversário de um ano do jogo lembrando o passado. As coloridas skins Quebra-cabeça para o Ghost, Judge, Ares e Guardian incluem todas as artes principais para os agentes, enquanto as skins K/TAC preta, rosa e roxa para o Sheriff, Bulldog, Operator, Vandal e corpo a corpo seguem a história do jogo.

Imagem via Riot Games

Os jogadores têm pedido mais conteúdo baseado em história e já faz um ano desde o lançamento das últimas skins inspiradas em lore, então os desenvolvedores decidiram criar as skins K/TAC, de acordo com a Riot.

Os conceitos para essas skins foram feitos anos atrás. Elas foram originalmente planejadas para serem as armas básicas, mas a Riot as substituiu pelas skins padrão que os fãs conhecem e amam hoje.

As skins K/TAC têm a palavra “Kingdom” impressa nelas, referindo-se à organização Kingdom. Uma corporação misteriosa e de aparência maligna, o objetivo da Kingdom é dominar o poder de Radianite.

Imagem via Riot Games

Depois que um evento desconcertante atingiu a Terra (ou Terra-1) chamado “Primeira Luz”, as pessoas foram presenteadas com habilidades especiais, Phoenix, Astra e Sage incluídos.

Kingdom é responsável por três quartos da produção mundial de energia. Mas esta nova fonte de energia, criada pela Primeira Luz e a abundância de Radianita, está começando a ter consequências indesejadas no mundo.

Além de skins de armas, porém, os jogadores também obterão um monte de conteúdo “divertido” com o novo passe de batalha. De acordo com a Riot, esse conteúdo é em grande parte do tema metagame. O passe inclui os cards de jogador “Force” e “Save”, os sprays “Max Money”, “Clutch or Kick” e “No Pen” e muito mais.

Imagem via Riot Games

Mas também existem cosméticos mais alegres e bem-humorados, como os chaveiros de armas “Rubber Ducky”, “Salmon Nigiri” e “Caught”, o card de jogador “Feel the Rush” e o spray “Surprised Penguin”.

Dan, o pinguim, que pode ser encontrado perto de uma mesa virada ao lado do Vinho em Ascent, estava presente no passe de batalha anterior. Mas agora, ele está chocado por estar fazendo uma aparição novamente.

Imagem via Riot Games

Ao todo, há 13 skins de armas, diversas variantes, 16 sprays, 12 cards de jogador e nove chaveiros de armas disponíveis no passe de batalha do Episódio Três, Ato Um, que começar na terça-feira, 22 de junho.

