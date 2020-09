Passe de Batalha do Ato II de VALORANT termina em 13 de outubro, em horários diferentes por região

Fãs de VALORANT que pretendem completar o Passe de Batalha: ainda há tempo.

A Riot revelou a data de encerramento do Passe de Batalha do Ato II, além do horário exato de manutenção do servidor em cada região. O passe vai terminar em 13 de outubro para todos, mas a hora exata varia dependendo de onde você estiver.

O Passe de Batalha do Ato II de VALORANT está chegando ao fim!



Você poderá ganhar experiência para completar o Passe até 13/10, até cerca de 10h da manhã (horário de Brasília)!



Aqui no Brasil e no restante das Américas Latina (LATAM) e do Norte (NA), o Ato II termina aproximadamente às 10h BRT. As regiões da Coreia e Ásia-Pacífico terão até as 18h, e o passe europeu termina às 23:59. Dividir os horários de manutenção por região é mais fácil para os desenvolvedores, especialmente levando em conta que o movimento nos jogos ficou mais alto com a pandemia de coronavírus.

O Passe de Batalha tem diversos itens cosméticos para uso no jogo, como skins de armas, sprays e Radianite Points. O ponto alto do Passe do Ato II é a skin Colmeia para a Shorty, que é obtida gratuitamente no nível 50, e a arma corpo a corpo Colmeia para aqueles que comprarem o passe premium.

Se estiver com o passe atrasado, não se preocupe. A Riot lança missões semanais que concedem mais XP à medida que a temporada avança. As mais próximas do fim da temporada concedem mais XP que as do começo e permitem que você suba de nível mais rapidamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 11 de setembro.