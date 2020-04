Os desenvolvedores de VALORANT estão “trabalhando” com a Nvidia para impedir que jogadores abusem das configurações gráficas

O valioso líder anti-fraude Paul “Arkem” Chamberlain explicou hoje que os desenvolvedores estão trabalhando com a Nvidia para impedir que os jogadores abusem de configurações gráficas para ver através da fumaça.

Um jogador de VALORANT achou que tinha alguma coisa errada quando a Viper inimiga foi capaz de matar todo o seu time através do gás tóxico. Ao olhar para a transmissão do sujeito na Twitch, o jogador notou que as configurações gráficas foram modificadas consideravelmente.

“Sim, estou trabalhando com a Nvidia para descobrir a melhor maneira de impedir esse tipo de coisa”, disse Arkem. “Definitivamente, não recomendo que as pessoas façam isso … não é difícil de detectar.”

O jogador de Viper provavelmente diminuiu o nível de detalhe nas configurações, o que afeta como os objetos são renderizados no jogo. Com as configurações baixas, a fumaça não se processa adequadamente e os jogadores podem ver através dela.

Esse abuso é obviamente problemático, pois os jogadores podem levar um tiro sem saber de onde vem o atacante. Mas os fãs não devem estar muito preocupados com o fato de se tornar um grande problema em todo o jogo.

Enquanto a Riot e a Nvidia estão tentando descobrir como corrigir o problema, os jogadores que estão explorando as configurações gráficas são fáceis de detectar. Como é claramente uma forma de trapaça, os jogadores infratores provavelmente serão banidos imediatamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 30 de abril.