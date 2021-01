Omen pode plantar a Spike no ar no Icebox em VALORANT

Combinar habilidades em VALORANT pode levar a situações únicas e emocionantes. Um jogador descobriu recentemente que Omen pode plantar a Spike no topo da parede de Sage no site B em Icebox, e a bomba permanecerá no ar depois que a parede for destruída.

Os jogadores podem ficar no topo da parede da Sage enquanto ela se desdobra ou podem se teletransportar para ela com a habilidade de Omen. Assim que estiverem em um local específico no topo da parede, eles podem se teletransportar entre as caixas no local B e a parede de Sage.

Se feito corretamente, a Spike pode ser plantada e permanecer no ar depois que a parede de Sage for destruída. Os jogadores defensores não serão capazes de desarmar a bomba, pois ela é inacessível, e o time atacante pode se esconder sem problemas.

Esta estratégia é difícil de executar, pois requer duas habilidades e o Omen para plantar em um local específico. O local B na Icebox também tem várias entradas, e os jogadores podem facilmente matar Omen enquanto ele implantaa Spike. Mas se os atacantes conseguirem plantar neste local, quase garante a rodada.

Jogadores de VALORANT encontraram várias maneiras úteis de usar as habilidades do Omen nos últimos dias. Um jogador descobriu um local onde Omen pode se teletransportar por uma parede em Split, e outro explicou como simular um desarmamento com a habilidade Passos Tenebrosos.

Este local provavelmente será removido em uma atualização futura, pois fornece uma vantagem injusta para a equipe de ataque. Os jogadores devem considerar escolher Sage em Icebox por enquanto, se eles precisarem enfrentar essa tática.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 09 de janeiro.