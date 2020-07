O orbe Caçadores Gêmeos está pronto para entrar na Disputa da Spike em VALORANT

Nas notas oficiais da atualização 1.03, a Riot Games revelou a adição de um novo orbe à Disputa da Spike.

Às vezes, os orbes são ignorados pelos jogadores na Disputa da Spike, apesar de oferecer vantagens significativas no jogo. Orbes podem se tornar ainda mais assustadoras com os Caçadores Gêmeos.

O orbe dos Caçadores Gêmeos libera dois lobos que têm como alvo os inimigos mais próximos para causar lentidão e visão turva por quatro segundos após o impacto.

Os lobos podem sofrer dano e serem mortos, com 150 de Vida, e desaparecerão após 15 segundos se não encontrarem o alvo.

Eles não mudam de alvo depois de surgirem, o que significa que um Omen não poderá mudar o alvo usando o teleporte, por exemplo. Outras informações sobre sua capacidade de movimento ainda não foram reveladas.

O modo de jogo Disputa da Spike conta com oito esferas diferentes. Eles já são muito fortes, especialmente o Deterioração Paralisante, que diminui a Vida dos inimigos em 90% por 7,5 segundos após um breve aviso.

Outros podem ter funções mais defensivas, como a esfera de cura, ou podem conceder a ultimate e outros equipamentos.

Os Caçadores Gêmeos não serão a esfera mais agressiva do modo de jogo, mas acabam sendo muito fortes para garantir uma área, porque possuem dois alvos específicos.

Enquanto o Orbe da Paranoia tem um efeito mais instantâneo, aplicando Paranoia a todos os inimigos de uma só vez após três segundos, os Caçadores Gêmeos perseguem os inimigos e os fazem fugir de suas posições, ideal para provocar alguma confusão nas fileiras inimigas antes de atacar um ponto.

Além desse orbe, a Riot Games mudou a localização do Orbe do Meio da Split. Foi movido para a plataforma do Meio para garantir que “sua localização não será tão vantajosa para os defensores”.

A data oficial de lançamento da atualização 1.03 ainda não foi revelada pela Riot Games.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 07 de julho.