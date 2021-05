O modo Replicação do VALORANT permitirá que todos em uma equipe escolham o mesmo agente, substituindo temporariamente o Disparada na atualização 2.09

É hora de finalmente ver o que acontece quando cinco Brimstones usam suas ultimates ao mesmo tempo.

A próxima atualização do VALORANT, 2.09, introduzirá o modo Replicação, permitindo que todos em uma equipe escolham o mesmo agente em um confronto melhor de nove. Inspirando-se no modo Todos por Um de League of Legends, os jogadores podem esperar a mesma loucura caótica com um toque especial.

"Não existe fuga!"🎯



Preparem-se para o mais novo modo de VALORANT: Replicação. Disponível ainda hoje! pic.twitter.com/UyZbdRuDSl — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) May 11, 2021

“Definitivamente nos inspiramos no modo Todos por Um do LoL, mas há tantas diferenças entre os nossos jogos, por exemplo, nossa lista de personagens é uma fração do tamanho da deles, que precisamos tomar muitas decisões de forma diferente também" de acordo com a gerente de produção, Lisa Ohanian.

Uma votação pré-jogo determina qual agente é selecionado para o jogo. As equipes podem escalar cinco paredes de Sage, transformar o chão em lava com Brim ou Phoenix ou armar armadilhas mortais com Killjoy. Seus escudos, armas e habilidades são recarregados a cada rodada, exceto a ultimate. Mas os jogadores ganharão um ponto de ultimate no início de cada rodada, com exceção de uma prorrogação. E a Riot implementou uma "visão blindada" que de deixa imune a cegueira por cinco segundos se você já tiver recebido dois clarões em uma janela de quatro segundos.

Quer sua equipe ganhe ou perca uma rodada, a quantidade de créditos que você recebe é a mesma. A primeira rodada dá 900, seguido por 2.400, 3.900 e 6.000 créditos. E cada partida premiará os jogadores com 100 XP por rodada jogada e 200 XP adicionais por rodada ganha.

Ao contrário da Disputa de Spike, Disparada e Mata-Mata, Replicação estará disponível por apenas duas semanas. Mas, durante esse tempo, a Replicação substituirá o Disparada. A atualização 2.09 deve ser lançada hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 10 de maio.