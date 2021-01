Novo vazamento de VALORANT mostra as habilidades do Agente 14 e muito mais

Os vazamentos caíram lentamente conforme novo conteúdo é adicionado ao VALORANT para a próxima atualização do Episódio Dois, incluindo novas skins, detalhes do passe de batalha e um novo agente.

O último vazamento de hoje mostrou um novo agente chamado Yoru, embora ele seja rotulado como Agente 14 e codinome Stealth no código do jogo. Ele terá várias maneiras de enganar os inimigos com pistas visuais e sonoras, de acordo com as informações que vazaram.

Newest Valorant Agent Leak (Duelist)



All abilities: pic.twitter.com/CHl0B1jPPi — Haci (@DonHaci) January 3, 2021

De acordo com o vazamento, sua habilidade Z criará sons de passos, que o jogador pode enviar para a frente, jogando a habilidade para frente. Eles podem ser alternados usando vários métodos e até mesmo ativar teletransportadores e outros objetos interativos ​​nos mapas.

Sua habilidade X será uma variação diferente do Flash de Phoenix, que pode ser lançada e será ativada após entrar em contato com uma superfície. Ele também pode usar portais com sua habilidade C, lançando-os com o botão de atirar ou ancorando-os com o botão alternativo antes de usar a habilidade novamente para usar o teletransporte, embora nada disso tenha sido confirmado.

Na filmagem que vazou, parece que Yoru pode até mesmo enviar seu portal através de um teletransportador no mapa e então se teletransportar para sua habilidade quando estiver do outro lado.

Sua ultimate tornará Yoru completamente invisível para os inimigos, abrindo algum tipo de vazio e colocando uma máscara lá dentro. Isso também o tornará invulnerável aos oponentes, mas parece que eles ainda podem ouvi-lo se movendo.

Embora nenhuma dessas informações tenha sido confirmada pela Riot Games, uma recente revelação para o conteúdo de 2021 no blog State of Agents disse que o ano começaria com um "duelista feito para o pessoal 'sorrateiro'", o que se alinha perfeitamente com as habilidades vazadas de Yoru.

A próxima grande atualização do VALORANT será lançada em 12 de janeiro, embora o novo agente provavelmente seja revelado antes disso, especialmente se esses vazamentos forem precisos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 02 de janeiro.