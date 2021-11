Notas da atualização 3.09 de VALORANT

A atualização 3.09 de VALORANT está introduzindo duas grandes mudanças no jogo na forma de um enfraquecimento há muito esperado para o botão direito do mouse, o modo secundário da pistola Classic e um punhado de alterações no novo mapa Fracture.

A mudança no modo secundário, o botão direito do mouse da pistola Classic é de longe a mais significativa. O modo secundário há muito é considerado dominante por muitos profissionais e criadores de conteúdo, especialmente para uma arma que custa zero créditos. O enfraquecimento da 3.09 aumentará seus valores de erro de disparo andando, correndo e pulando, efetivamente tornando-a uma arma de curto alcance. Os desenvolvedores disseram nas notas que “estava com desempenho muito alto em confrontos a média distância e próximos durante saltos e movimentos.”

Screengrab via Riot Games

A atualização 3.09 também revela uma série de mudanças em Fracture, o mais novo mapa que ainda não foi implementado no jogo profissional. A maioria das mudanças foi projetada para ajudar os atacantes, como a movimentação da barreira dos atacantes no Fliperama B, barreira dos defensores na Corda A e o orbe do Salão A. Os desenvolvedores também adicionaram cobertura no lado de surgimento dos atacantes para diminuir a “pressão dos atacantes quando os defensores estão flanqueando rapidamente”.

As “tremidas” que pode ocorrer ao mudar de direção em uma corda ou tirolesa foram corrigidas. Novas opções foram adicionadas para espectadores de esports e o tráfego nos servidores de jogos foi consolidado.

A câmera de Vigilância de Cypher não pode mais ser colocada na porta do Breeze para destruí-la ou ver através dela quando for fechada. Finalmente, o visual de Corrente Ascendente de Jett foi corrigido.

Você pode encontrar as notas completas da atualização 3.09 no site do VALORANT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 02 de novembro.