Uma nova atualização está programada para chegar aos servidores ativos de VALORANT hoje. A atualização 4.05 traz mudanças notáveis ​​para Brimstone, um dos controladores do jogo.

O agente foi recentemente fortalecido e, embora os desenvolvedores estejam felizes em ver Brim ter mais tempo de jogo, eles acharam que a habilidade Sinalizador Estimulante era muito forte. Como resultado, as cargas foram reduzidos de duas para uma e seu custo aumentou de 100 para 200 creds.

Heads up! We're eager to get Patch 4.05 to you but we ran into some late issues, so expect some delays to your usual release. You can still read the Patch Notes—including Brim stim and sharable crosshairs—here: https://t.co/xH0X3FxDRA pic.twitter.com/KLTVWX8Wgo — VALORANT (@PlayVALORANT) March 22, 2022

Além disso, as mudanças mais importantes da atualização 4.05 são competitivas e do sistema de jogo. O Sistema determinista de mapa foi habilitado para todas as regiões e provavelmente aumentará a variedade de mapas jogados na fila. Os desenvolvedores também adicionaram a opção de importar e exportar diferentes configurações de retículas por meio de códigos gerados automaticamente.

A atualização 4.05 também traz algumas correções de erros. A Flecha Rastreadora de Sova, por exemplo, não será mais destruída pelo Ataque Orbital de Brimstone se a Flecha Rastreadora estiver fora da área. A Riot reconheceu que existem algumas correções de erros preparadas para o Icebox, mas elas não puderam ser implantadas nesta atualização. Os desenvolvedores esperam enviar essas correções de erros na próxima atualização.

Aqui estão as notas completas da atualização 4.05 de VALORANT.

Atualizações de Agente

Brimstone

Alguns o chamam de “Brimmy do estimulante”. E embora tenha sido maneiro ver vocês aproveitarem o balanceamento recente do Sinalizador Estimulante do Brimstone, achamos que ter dois estimulantes tirava um pouco a importância de usá-lo no momento certo. As mudanças abaixo são nossa tentativa de resolver isso, ao mesmo tempo que mantemos a identidade do Brimstone como o que há de melhor em execução “detonadora”.

Sinalizador Estimulante Cargas reduzidas 2 >>> 1. Custo aumentado 100 >>> 200



Atualizações do sistema de jogo

Configurações de retícula

Adicionamos a capacidade de importar e exportar diferentes configurações de retículas com códigos gerados automaticamente. Para exportar e compartilhar suas configurações de retícula pessoais, acesse Configurações >> aba Retícula >> clique no ícone que parece uma seta apontando para cima ao lado do Perfil de retícula (parece uma seta apontando para cima, de boas no meio de uma tigela). Seu código gerado automaticamente será copiado para a área de transferência.

Para importar as configurações de retícula, acesse Configurações >> aba Retícula >> clique no ícone que parece uma seta apontando para baixo ao lado do Perfil de retícula. Digite ou cole o código no campo apropriado e clique no botão “Importar”. A prévia de retícula no topo do menu Configurações deve exibir as configurações importadas. Dê um nome de perfil exclusivo!

ao lado do Perfil de retícula. Digite ou cole o código no campo apropriado e clique no botão “Importar”.

Configuração “Priorizar arma mais forte” atualizada

O objetivo dessa configuração é permitir que os jogadores se movimentem rapidamente com armas Confronto e fiquem prontos para o combate depois de usarem uma habilidade ou de interagir com a Spike, orbes de ult, etc. Duas mudanças foram feitas.

Reformulamos a configuração “Priorizar arma mais forte”. Renomeamos a configuração para Priorizar ao autoequipar: Mais recente | Mais forte Atualizamos o sistema de prioridade para incluir habilidades semelhantes a armas (prioridade anterior: Primária > Secundária > Confronto). Nova prioridade: Ultimate e Primária > Secundária e Pistola do Chamber > Confronto. Resolve os conflitos de prioridade selecionando a arma equipada mais recentemente.

Adicionamos uma nova configuração: Não autoequipar Confronto. Ignora as armas Confronto para encontrar a arma mais recente para autoequipar. Evita usar a Confronto novamente depois de canalizar ou de conjurar habilidades, sem mudar nenhum comportamento de autoequipar.



“Vale lembrar que você ainda pode enfileirar comandos “equipar” (por exemplo, pressionando 1 no meio do avanço para equipar sua primária quando o avanço terminar).” Quando você não enfileirava determinada ação para equipar, o comportamento padrão de autoequipar era convocar a arma usada mais recentemente. A nova configuração permite que você modifique o comportamento de acordo com a sua preferência.

“Considerando o caso das habilidades, decidir se a opção “mais forte” é a arma primária ou as facas da Jett depende do contexto da mecânica de jogo e da sua preferência. Quanta facas você ainda tem? O inimigo está muito perto? Como está sua mira hoje? Nos testes, percebemos que o melhor raciocínio para determinar a arma mais forte em um dado contexto era escolher a arma usada mais recentemente.”

Atualizações competitivas

Sistema determinista de mapa ativado para todas as regiões Como explicaram nas Notas da Atualização 4.04, esse lançamento deve aumentar a variedade da fila de mapas com base em um sistema testado na região LATAM..



Erros

Competitivo

Corrigido um erro que fazia o botão “Deixar Partida” não funcionar corretamente com os jogadores do PBE.

Agentes

Corrigido um erro que fazia com que a Flecha Rastreadora do Sova fosse destruída pelo Ataque Orbital do Brimstone mesmo se a Flecha Rastreadora estivesse bem fora da área.

Social

Corrigido um erro que bloqueava as interações com o ícone de microfone do placar caso o jogador passasse o mouse em cima dele.

Problemas conhecidos

“Já temos uma série de correções planejadas para o Icebox, mas, durante o processo, nossa equipe encontrou alguns problemas que impedirão que elas entrem em vigor na Atualização 4.05. Esperemos lançar todas antes da próxima atualização, e traremos aqui uma lista mostrando cada uma o mais rápido possível.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 22 de março.