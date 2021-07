Notas completas da atualização 3.02 de VALORANT

A Riot Games está pronta para apresentar a atualização 3.02 do VALORANT hoje. Não é uma grande atualização, mas os desenvolvedores corrigiram alguns erros relacionados à Sage, KAY/O e Raze.

Sage não pode mais colocar seu Orbe de Barreira entre as pirâmides de Breeze para criar uma “fresta de visão”, uma abertura minúscula criada ao unir dois elementos para ter uma vantagem no campo de visão.. Quanto ao KAY/O, o agente introduzido na atualização 3.0, a Riot corrigiu o problema que estava aplicando as texturas do KAY / O às armas quando reestabilizado durante sua habilidade ANULAR/cmd(X). Os desenvolvedores também removeram a capacidade de Raze de colocar o Bumba através de algumas paredes.

Além dos erros do jogo, vários erros sociais também foram corrigidos na atualização 3.02. A Riot corrigiu um erro em que os controles deslizantes de volume da voz da equipe sempre eram redefinidos para 50, um erro em que a barra de rolagem no painel social às vezes era exibida incorretamente e a borda pixelada em torno do ícone não classificado na interface do Card Flutuante, entre outras coisas.

Na próxima vez que você jogar VALORANT, você verá que os desenvolvedores mudaram a forma como o recorte é calculado, o que deve “reduzir as sobreposições nas partidas”. Você pode ler as notas completas da atualização 3.02 abaixo.

ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS DE JOGO

Mudaram como os recortes são calculados. Isso deve reduzir as sobreposições nas partidas. “Sim, ainda teremos sobreposições, mas você verá menos mãos, ataques corpo a corpo, habilidades e efeitos em geral atravessando paredes finas.“



ATUALIZAÇÕES SOCIAIS

Adicionaram um espaço entre o Ranque de Partida e a Tabela de Classificação para os ranques a partir do Imortal na interface do Card Flutuante.

CORREÇÃO DE ERROS

AGENTES

A Sage não pode mais posicionar o Orbe de Barreira entre as pirâmides do Breeze para criar uma fresta de visão. “Fresta de visão” é o nome de uma abertura minúscula criada ao unir dois elementos para ter uma vantagem no campo de visão.

Corrigido o erro que fazia as texturas do KAY/O se aplicarem às armas quando ele era reestabilizado durante a habilidade ANULAR/cmd(X).

Não é mais possível fazer o Bumba da Raze atravessar algumas paredes.

SOCIAL

Corrigido um erro que sempre fazia as barras de volume de voz da equipe voltarem para 50.

Corrigido um erro que fazia a barra de rolagem no Painel Social ser exibida incorretamente.

Corrigido a borda pixelada que fica na moldura do ícone não ranqueado na interface do Card Flutuante.

Corrigido um erro que fazia o fundo borrado impedir a leitura de algumas anotações de amigos na interface do Card Flutuante.

Corrigido o problema que fazia o Título Vencedor VCT Masters Reykjavik ficar sob o Card de Jogador na interface do Card Flutuante.

