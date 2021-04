Melhores agentes de VALORANT para escolher em Ascent

Em um mapa com linhas de visão longas e rotações de última hora, você precisará da composição perfeita. A gente cuida disso para você.

Ascent é extremamente favorável aos defensores, permitindo que as equipes dominem antes de mudar para o ataque. Ter uma boa linha de agentes pode ajudá-lo a afirmar o domínio enquanto defende, ao mesmo tempo que se opõe às equipes que executam composições de proteção.

Imagem via Riot Games

Para criar a composição ideal, veremos as melhores escolhas de agentes na fila solo, ao mesmo tempo em que consideramos as escalações da equipe profissional do VCT NA Masters One do mês passado. Como Astra ainda é relativamente nova e acabou de entrar no cenário profissional, vamos deixá-la de fora por enquanto.

Aqui estão os melhores agentes para Ascent.

Presságio

Sova

Killjoy

Arrasar

Reyna / Phoenix / Jett

Omen

Imagem via Riot Games

Não há muito a dizer sobre o Omen que já não tenha sido dito. Ele é o principal controlador por um motivo.

Ascent é um mapa enorme com vários elementos de verticalidade. Ser capaz de colocar fumaça com precisão de qualquer lugar no mapa é um luxo que muitos agentes não têm. Com a introdução de Astra, isso pode mudar. E sua presença no jogo profissional já diminuiu um pouco a taxa de escolha de Omen. Mas ele é muito mais fácil de aprender e oferece toneladas de mobilidade também.

Ao atacar o local B, Omen pode enviar uma Paranoia através do caminho principal e ajudar a entrada de seus duelistas. Adicione uma fumaça no Mercado e CT e é muito difícil para o time adversário se defender. Da mesma forma, jogar uma fumaça no Céu do local A e na entrada da porta pode forçar os defensores a jogar no local ou recuar.

Quando estiver defendendo, Omen pode usar o Passos Tenebrosos em vários locais inteligentes para afastar os oponentes. E obter uma fumaça de volta após 35 segundos é ótimo para um mapa conhecido por rotações de última hora.

Sova

Imagem via Riot Games

Com vastas linhas de visão e longos corredores, Sova é um agente obrigatório em Ascent.

A inteligência do agente pode informar facilmente aos defensores onde o time adversário está no início de uma rodada, especialmente se os jogadores aprenderem várias formas de usar a Flecha Rastreadora. E se a flecha for atingida, use seu Drone Coruja. Aprender os ângulos da Flecha de Choque também é uma boa maneira de marcar os inimigos plantando a Spike nos pontos padrão.

A Ultimate de Sova é o que realmente o torna único. Devido aos longos corredores de Ascent, como B e A principais, os oponentes costumam se agrupar. Os jogadores de Sova podem simplesmente mirar e atirar direto através deles, potencialmente marcando vários inimigos. Isso também é útil para atrasar a instalação ou desarmar, permitindo que você se esconda relativamente bem para trás ao tentar salvar uma rodada.

Killjoy

Imagem via Riot Games

Não há melhor agente para bloquear um local do que Killjoy, e Ascent é perfeita para ela.

Enquanto o espaço no Meio pode ser vasto, os locais de Ascent tendem a ser mais apertados. Isso ajuda os fãs de Killjoy a criar armadilhas devastadoras para evitar um avanço e pegar os times adversários de surpresa. E se sua armadilha for detectada, Killjoy pode facilmente trocá-la ou até mesmo trocar de local com um aliado.

Sua Torreta facilmente captura inimigos que espreitam em um local, alertando os defensores de um ataque adversário. Isso geralmente fará com que as equipes de ataque repensem sua tática, potencialmente mudando para outro local.

Para o local A, Killjoy pode colocar seu Robô de Alarme e um Nanoenxame perto da porta. Isso pegará o inimigo desprevenido quando avançarem. Plantar alguns Nanoenxames bem posicionados no local B pode eliminar os inimigos que tentam invadir o local. E sua ultimate Confinamento é ótima para entrar em um local ou avançar nos inimigos, dando a você muito espaço para trabalhar.

Raze

Imagem via Riot Games

O kit de habilidade explosiva de Raze pode abrir e fechar espaços.

Com Sova fornecendo informações para a equipe em um local, o Bumba de Raze pode informá-la sobre inimigos próximos no outro local. Suas Cargas Explosivas permitem que ela aproveite a verticalidade de Ascent, permitindo que você fuja de uma situação complicada ou obtenha pontos de observação incomuns. Os jogadores normalmente os usam para reposicionar, especialmente para Razes experientes que podem dobrar a Carga Explosiva em longas distâncias. Isso pode ajudar a criar uma oportunidade para sua equipe que está com dificuldade para entrar em um local.

E não há melhor agente para eliminar inimigos agrupados do que Raze. Os jogadores podem manter pressão no B principal com uma granada, Bumba ou Estraga-prazeres, tornando arriscado para os times adversários avançarem. O mesmo é verdade para os inimigos plantando ou desativando a Spike, que teriam que se esquivar de um aglomerado de Cartuchos de Tinta fatais no processo.

Reyna, Phoenix ou Jett

Imagem via Riot Games

Para o segundo duelista da sua equipe em Ascent, definitivamente se trata de preferência.

É difícil argumentar que flashes e cegueiras não são extremamente importantes no Ascent. Com pontos de entrada tão apertados em ambos os locais, você precisará de qualquer ajuda que puder para entrar. Um flash de Phoenix ou Reyna é perfeito para isso. E ambos os duelistas podem armar vários abates com suas ultimates, facilmente mudando o rumo de uma luta.

Embora Jett não tenha um flash, seus avanços e potencial de operações fornecem muito para sua equipe. Ao atacar um local, os defensores podem colocar armadilhas ou fumaça em um ponto de entrada. Jett pode facilmente contornar isso entrando e jogando algumas fumaças para si mesmo. Os colegas de equipe podem segui-lo e ajudar a escolher os jogadores que ele avistar.

E como Ascent tem longas linhas de visão, especialmente no meio do mapa, um Operator é uma ótima maneira de obter um abate cedo. Jett é uma ótima agente para o trabalho porque ela pode espiar, atirar e sair correndo do perigo. Além disso, sua Corrente Ascendente é uma ótima ferramenta de reposicionamento que pode ser usada de forma semelhante à Carga Explosiva de Raze.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 02 de abril.

