Killjoy se une a VALORANT como a mais recente agente de tecnologia do jogo

O gênio da Alemanha chegará no próximo mês.

A espera acabou, fãs de VALORANT. Após muitas semanas de especulação, a Riot Games finalmente revelou Killjoy como a próxima agente a se juntar ao elenco único de personagens jogáveis ​​do jogo.

Killjoy é conhecida como “o gênio da Alemanha”. Ela é uma engenheira brilhante que usa sua infinidade de invenções mortais para trancar e proteger áreas enquanto ela faz pouco trabalho com seus oponentes no campo de batalha.

Se ela usa sua pequena e chata torreta para causar dano aos inimigos ou lança uma granada de Nanoswarm para impedir o avanço em um local, Killjoy claramente será uma incrível agente defensiva. Ela tem várias ferramentas de controle de zona diferentes que dificultam o acesso a um ponto de estrangulamento ou avanço a um local.

Quanto ao seu design, ela tem um conjunto colorido composto por uma jaqueta amarela brilhante com Xs roxos nos ombros, além de uma elegante combinação de gorro verde e óculos grandes e redondos. Ela também tem tênis verdes e sua pulseira azul patenteada, que é o que ela usa para convocar suas várias engenhocas.

Imagem via Riot Games

Seus pequenos robôs são muito vibrantes e animados. Sua torreta, por exemplo, tem o rosto de um pintinho pistola desenhada no topo. O resto do corpo da torre é cinza e branco com detalhes em laranja. Seu Alarmbot, por outro lado, tem um único olho que permanece azul enquanto dormente. Quando um inimigo se aproxima demais, o olho fica um vermelho ameaçador enquanto corre em direção ao alvo e explode.

Imagem via Riot Games

Killjoy estará disponível para os fãs de VALORANT usarem quando o segundo ato do jogo começar na terça-feira, 4 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 29 de julho.