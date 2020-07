Todas as habilidades de Killjoy em VALORANT

Se você estava ansioso pela revelação do mais novo agente de VALORANT, a espera acabou. A Riot Games finalmente anunciou Killjoy como a próxima gênio dos robôs, e ela está trazendo um punhado de novos brinquedos para a luta.

O Gênio da Alemanha será uma personagem especialista em controle de zona que pode defender de atacantes ou impedir que os defensores recuperem com sucesso um local com uma infinidade de invenções diferentes. Seja no seu explosivo Alarmbot ou na sua granada Nanoswarm, Killjoy será a desgraça de muitos atacantes no próximo mês.

Aqui estão todas as habilidades de Killjoy, bem como um trailer mostrando algumas delas.

Alarmbot

Imagem via Riot Games

Equipe um Alarmbot. Atire para implantar um robô que persegue os inimigos que estiverem ao alcance. Depois de atingir seu objetivo, o robô explode, aplicando Vulnerabilidade. Segure para recuperar um robô implantado.

Turret

Imagem via Riot Games

Equipe uma torreta. Atire para implantar uma torreta que atira nos inimigos em um cone de 180 graus. Segure para recuperar a torreta implantada.

Nanoswarm

Imagem via Riot Games

Equipe uma granada Nanoswarm. Atire para lançar a granada. Ao pousar, o Nanoswarm fica oculto. Ative o Nanoswarm para implantar um enxame de nanobots que causam dano.

Habilidade Ultimate: Lockdown

Imagem via Riot Games

Equipe o dispositivo de Lockdown. Atire para implantar o dispositivo. Após um temp ode preparo, o dispositivo detém todos os inimigos pegos no raio. O dispositivo pode ser destruído por inimigos.

Killjoy estará disponível quando o Ato Dois começar na terça-feira, 4 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 29 de julho.