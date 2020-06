Jogadores de VALORANT podem sobrevivem à explosão da Spike usando o E de Reyna

A mais nova agente de VALORANT está definitivamente começando a temporada fazendo barulho.

Um jogador de VALORANT descobriu que a invulnerabilidade de Reyna se estende à explosão da Spike, postando um vídeo que mostra o mecânico hoje cedo. A Dot Esports testou isso e encontrou resultados semelhantes.

A habilidade de Reyna Dispensar (E) permite que ela consuma a força vital de um inimigo morto, tornando-se invisível e invulnerável por um curto período de tempo. Na maioria dos casos, essa habilidade seria usada para se reposicionar e evitar o fogo inimigo. Mas sobreviver a uma explosão é um bônus.

Com os segundos da Spike longe da detonação, o jogador de Reyna foi forçado a derrotar a Phoenix inimiga em vez de manter o desarme. Pensando rápido, Reyna consumiu a força vital de Fênix para se tornar invulnerável e evitou sua morte na explosão.

Embora isso provavelmente não seja o uso mais comum para sua habilidade, uma Reyna pode permanecer no local por mais tempo do que seus colegas. Se você sabe que um inimigo ainda está demorando no local e a Spike está prestes a explodir, você pode esperar, matá-lo e se tornar invulnerável. Isso pode afetar o eco do inimigo sem afetar o seu.

Reyna tem um incrível potencial de duelo, capaz de cegar os inimigos e recuperar vida, invisibilidade e invulnerabilidade ao conseguir abates. Como ela é uma nova agente, os jogadores ainda estão tentando descobrir como jogar contra ela. Mas se ela continuar a dominar as partidas, a Riot provavelmente a balanceará em uma futura atualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de junho.