Jogador de VALORANT fica preso nas separações de Haven e acaba tendo que vigiar o flanco

"Parece que as separações estão um pouco grudentas."

Cuidado ao usar seu Blast Pack.

Um jogador de VALORANT ficou preso nas cortinas recentemente adicionadas às portas duplas de Haven. O vídeo postado ontem à noite mostrou a interação hilariante, que confundiu o jogador e acabou levando à sua morte. A Dot Esports tentou replicar o erro, mas não teve sorte.

Enquanto a equipe corria pelas portas, o jogador usou o Blast Pack de Raze para tentar um ataque surpresa ao ponto. Mas a habilidade involuntariamente lançou o jogador nas separações, onde permaneceria como uma mosca presa na teia de uma aranha.

“O que?” o jogador riu. “Como fiquei preso?”

Apesar do choque do jogador, seus companheiros de equipe aceitaram a ocorrência estranha rapidamente.

“Você fica aí”, comentou um.

“Vigia o nosso flanco”, disse outro.

Um inimigo finalmente viu o jogador flutuando no ar, atirando nele da janela da garagem.

As separações foram adicionadas às portas intermediárias na ataulização mais recente de VALORANT. Jogadores de Sage poderiam usar seu Barrier Orb nas portas antes das separações e espiar através de uma pedaço no topo para pegar vítimas inocentes. A interação foi considerada injusta e as separações foram adicionadas para impedir que isso acontecesse novamente. Mas ficar preso nelas é provavelmente um outro problema.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 08 de maio.