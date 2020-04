Jogador de VALORANT encontra erro que torna companheiro invisível depois de ser revivido por Sage

A versão beta fechada de VALORANT teve sua cota razoável de erros na versão inicial do jogo, mas um que parece continuar aparecendo são os jogadores de alguma forma se tornando invisíveis.

Mais recentemente, um clipe mostrou um jogador de Breach sendo revivido pela Sage de seu time e voltando completamente invisível para o time inimigo.

Depois de ser morto enquanto avançava contra quatro jogadores inimigos, Sage reviveu Breach antes de ambos começarem a rir. Sage logo foi morta pela equipe inimiga, o que lhe permitiu observar seu companheiro de equipe subitamente invisível.

Breach foi capaz de matar vários inimigos que não podiam vê-lo na sala e ficou a apenas alguns segundos de desarmar o Spike bem debaixo do nariz deles. Parecia que o modelo do personagem não estava ativo no jogo e nem mostrava partículas ou a arma para seus oponentes.

Esta não é a primeira vez que algo assim acontece, pois outro clipe mostrou uma Phoenix completamente invisível também, mas a probabilidade de que ocorra uma falha de invisibilidade parece baixa.

A Riot Games tem trabalhado para resolver os erros e falhas mais comuns da versão beta, com uma correção recentemente corrigindo um erro que permitia aos jogadores de Cypher transformar sua câmera espiã em uma torre. Isso, além de descobrir maneiras de equilibrar os agentes e todas as habilidades disponíveis, manterá os desenvolvedores ocupados por um tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de abril.