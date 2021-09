Fracture indica potencial agente e muitos pontos na história do universo espelhado de VALORANT

Os entusiastas da história de VALORANT vão se divertir.

O próximo mapa de VALORANT, Fracture, está programado para ir ao ar na próxima semana com o Episódio Três, Ato Dois. E os elaboradores de teorias certamente vasculharão sua paisagem em busca de fragmentos de história e Easter Eggs. Mas um teaser potencial pode ainda indicar que um agente bem vestido está no horizonte.

As seções a seguir conterão spoilers e teorias. Todos os fãs que quiserem vasculhar Fracture e criar suas próprias conjecturas devem esperar até que o mapa vá ao ar.

Screengrab via Riot Games

O trailer do Fracture que estreou no início desta semana apresentou uma voz misteriosa narrando como duas balas se encontraram em direções opostas para destruir um reator. A Riot anteriormente revelou a imagem de uma figura elegante chamada Deadeye no Hino do Ano Um, que usa óculos, cabelo penteado para trás e uma arma de cano longo apoiada em seu ombro. Embora a Riot ainda não tenha confirmado nada, parece que um teaser nos arredores de Fracture promove essa teoria.

Ao usar o modo Ghost para escapar dos confins do mapa, os jogadores podem ver duas caixas de armas, dois celulares antigos e o que parecem ser duas câmeras instaladas em lados opostos de Fracture. E cada área tem um ponto de vista perfeito do reator no meio do mapa. Isso é lógico que o novo agente, e potencialmente sua versão espelho, estavam em comunicação para destruir o reator juntos.

Fracture provavelmente recebe o nome de uma enorme fissura que divide o mapa em duas paisagens, uma árida e desértica, a outra repleta de folhagens crescidas. Mas vai além de simplesmente dois ecossistemas separados. Certos Easter Eggs sugerem que essas duas paisagens realmente representam a Terra-1 e sua versão espelho, ou Alfa e Ômega.

Screengrab via Riot Games

Sinais espalhados por todo o mapa dizem “Setor Alfa” quando nas seções de folhagem exuberante e “Setor Omega” quando nas seções do deserto arenoso, junto com o logotipo da Kingdom (que também varia dependendo de qual lado você está). E pôsteres na parede sugerem que os dois mundos têm visões diferentes da vida. Os pôsteres do Alpha dizem “Terra, preserve nosso futuro” e “ouse sonhar”, enquanto os pôsteres de Omega assumem um tom mais autoritário com “menos conversa, mais ação” e “imponha a rotina, teletransporte limpo”.

A Riot também adicionou alguns objetos interativos que sugerem que Kingdom está ciente da existência de ambos os mundos. No surgimento dos defensores durante a fase de compra, os jogadores podem ler duas mensagens reveladoras de computadores em extremidades opostas. Do lado Alpha, uma mensagem da equipe K-SEC dá as boas-vindas a um homem chamado Oran McEneff ao Laboratório de Pesquisa Everett-Linde e diz que ele se unirá com Ruben Pontes do lado do Omega. O computador do lado do Omega está conectado à caixa de entrada de Pontes, onde McEneff pede a ele para fazer uma “análise da estrutura de suporte à leste” e “verificar tudo novamente”.

Screengrab via Riot Games

Esta interação sutil provavelmente confirma que a Kingdom tem um papel no conflito espelho-verso, onde o estoque de Radianita da Terra-1 está sob ataque dos agentes espelho. Mas isso obviamente deixa os fãs com muitas perguntas sem resposta. Como exatamente a Kingdom está envolvida? Por que o misterioso agente destruiu o Radian Collider (Colisor de Radianita) e ele estava trabalhando com sua versão espelho? Onde estão todos os habitantes do Laboratório de Pesquisa Everett-Linde agora? E sobre o que McEneff era tão paranóico?

Embora a Riot ainda não tenha confirmado nenhuma dessas teorias, é provável que haja mais história de VALORANT a caminho. Para os fãs que desejam entrar em Fracture e continuar a caça ao tesouro, o mapa será publicado com a atualização 3.05 em 8 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 03 de setembro.