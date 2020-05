Fã de VALORANT encontra maneira criativa de abrir portas com a Spycam de Cypher

Usar as habilidades dos agentes para obter uma vantagem de posicionamento é uma parte essencial para garantir as rodadas de VALORANT.

Apesar do número de agentes e mapas ser limitado no momento, isso facilita para os jogadores encontrarem truques e entenderem a mecânica de VALORANT. Recentemente, um fã compartilhou uma maneira de abrir portas de teleporte com a Spycam de Cypher.

Cypher pode colocar uma Spycam em um ângulo que cobra diretamente a porta de teletransporte localizada no meio de Bind. As portas de teletransporte só podem ser abertas por dentro e normalmente não é possível entrar por fora. Mas esse jogador de Cypher mudou para a Spycam e disparou um dardo na porta, que a abriu por aproximadamente seis segundos.

Há muitas maneiras dos jogadores usarem esse truque. Ele pode ser usado para abrir o portal e pegar um inimigo desprevenido que está esperando o melhor momento para atacar ou induzir os oponentes a pensarem que alguém está saindo do portal.

Embora possa parecer difícil, uma vez que exige um certo investimento de tempo para colocá-lo após o início da rodada, pode ser surpreendentemente fácil se Cypher colaborar com os outros agentes.

Essa interação mostra que qualquer projétil que atingir a porta a abrirá. A flecha de Sova, as Hot Hands de Phoenix e a Slow Orb de Sage são apenas alguns dos exemplos que podem acionar a porta de teletransporte. Cypher pode até colocar sua Spycam enquanto outro agente que pode abrir a porta o ajuda.

Além de colocar Spycams inteligentes e dar à sua equipe uma vantagem de visão, o trapwire do Cypher também pode ser usado para criar teias que tornam significativamente mais difícil para os inimigos entrarem em campos de bombas.

O lançamento completo de VALORANT está planejado para este fim de ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 06 de maio.