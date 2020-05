Explicando o erro 43 de VALORANT

Já fez login em VALORANT e foi recebido por uma mensagem de erro? É, você não está só.

Alguns usuários recebem a mensagem de Erro 43, que diz: “Houve um erro ao conectar com a plataforma. Por favor, reinicie o cliente do jogo.” Felizmente, a solução costuma ser fácil e rápida.

Captura de tela via Riot Games

Se o erro de código 43 aparecer, pode ser que você tenha apertado alt+tab para fazer outras coisas no computador. Por algum motivo, o cliente às vezes não consegue abrir o menu principal se você estiver trabalhando em outra tela ou até mesmo escolhendo uma música para ouvir.

Então, quando fechar o cliente, abra VALORANT novamente e não clique em nada até o jogo carregar completamente. Espere até chegar ao menu principal antes de fazer outra coisa. Quando estiver no menu principal, porém, já deve ser tranquilo.

Se não funcionar na primeira vez, tente novamente. Se mais uma vez não funcionar, pode ser que o servidor esteja com problemas. A melhor forma de saber é ficar de olho no status do servidor de VALORANT ou na conta oficial de VALORANT no Twitter.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 11 de maio.