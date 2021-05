Desenvolvedores de VALORANT estão ‘envolvidos’ em uma investigação para combater o smurfing

Parece que os smurfs em VALORANT chamaram a atenção da Riot.

O Designer do Competitivo, Jon Walker, e a Produtora Sara Dadafshar discutiram o smurfing no blog Pergunte ao VALORANT de hoje, um tópico frustrante que afeta negativamente o gerenciamento de partidas competitivas. E embora a Riot esteja no meio de uma investigação detalhada, os desenvolvedores ainda não têm um plano prático para compartilhar.

▪️ "Contas smurfs são muito usadas em VALORANT?"

"Sabemos que é difícil aceitar que não há solução imediata para esse problema, mas precisamos garantir que estamos abordando essa questão complexa da maneira correta, assim não afetaremos nenhum outro sistema do jogo", de acordo com Walker e Dadafshar. "Além disso, o combate às smurf não se resume apenas a punições. Também queremos tornar VALORANT mais acessível, assim as pessoas que atualmente criam essas contas sem más intenções não terão mais que fazer isso no futuro."

A Riot está abordando a questão explorando algumas questões fundamentais, como por que os jogadores fazem smurf, como você os identifica, se há uma necessidade que está forçando os jogadores a fazer isso e quais mudanças precisam ser feitas para combatê-la? Muitos jogadores de primeira linha, por exemplo, pulam em suas smurfs porque desejam evitar longas filas ou se unir com seus amigos de escalão inferior. Não há malícia por trás disso, eles só querem jogar o jogo.

Mas, é claro, existem outros smurfs que o fazem com "más intenções". Isso pode ser porque eles querem trollar, pisar em jogadores de classificação inferior ou se sentirem desinibidos no que falam para seus companheiros de equipe. Depois que a Riot estiver "confortável com a solução" para mitigar o smurfing em jogadores sem nenhuma intenção maliciosa, eles podem potencialmente arrancar os malfeitores do VALORANT.

Não parece haver um cronograma definido para uma solução sobre o smurfing ainda. Mas, como é um dos "focos primários" da equipe competitiva, provavelmente acontecerá mais cedo ou mais tarde.

