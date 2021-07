Datas de inicio e fim de todas as Temporadas de VALORANT

Mesmo se os jogadores começarem sua jornada em VALORANT casualmente, jogando apenas algumas partidas normais por dia, é quase inevitável se encontrar na fila para partidas classificadas para colocar suas habilidades à prova contra outros jogadores.

O modo classificado do VALORANT é o lugar perfeito para ver como você se compara à concorrência e uma ótima maneira de melhorar ao longo do tempo. Conforme você fica melhor no jogo, você lentamente começa a subir a escada de classificação e começa a enfrentar jogadores melhores. Uma vez que a competição ficará mais difícil, você também precisará praticar para se manter no seu patamar de habilidade.

Não há necessidade de se estressar com sua classificação. Sempre haverá uma chance de começar do zero a cada temporada. Ao contrário de League of Legends, VALORANT rotula suas temporadas como Atos. A cada três Atos se forma um novo Episódio. A cada ato, a Riot Games adiciona mais conteúdo ao jogo, desde novos mapas até agentes.

Estas são todas as datas de início e término das temporadas de VALORANT.

Episódio 01: IGNIÇÃO Ato Início Fim Ato Um 2 de junho de 2020 13 de agosto de 2020 Ato Dois 4 de agosto de 2020 13 de outubro de 2020 Ato Três 13 de outubro de 2020 12 de janeiro de 2021 Episódio 02: FORMAÇÃO Ato Início Fim Ato Um 12 de janeiro de 2021 2 de março de 2021 Ato Dois 2 de março de 2021 27 de abril de 2021 Ato Três 27 de abril de 2021 22 de junho de 2021 Episode 03: Reflection Act Início Fim Ato Um 22 de junho de 2021 24 de agosto de 2021

Em média, cada temporada dura cerca de dois a três meses, mas sempre pode haver exceções. A Riot geralmente lança outros eventos ao longo de cada temporada. Eventos sazonais ou festividades que estão conectados à história do VALORANT trazem mais conteúdo novo a cada temporada. Além de se concentrar em aumentar sua classificação, você também pode coletar todos os tipos de cosméticos e completar missões para desbloquear ainda mais recompensas.

