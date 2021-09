Como corrigir o código de erro 5 do VALORANT

Os desenvolvedores tentam ao máximo manter seus jogos livres de erros, mas mesmo os melhores podem não ser capazes de evitá-los. Embora uma atualização de conteúdo passe por testes de qualidade e erros, ainda pode haver inconsistências inesperadas. Às vezes, os servidores podem cair e causar erros como o código de erro cinco.

O código de erro cinco geralmente aparece quando os servidores estão sobrecarregados ou quando estão em manutenção. Se acontecer de você estar em uma partida ou no lobby principal quando a manutenção começar, provavelmente receberá o código de erro cinco. O erro também pode aparecer aleatoriamente devido à inconsistência, portanto, existem alguns métodos de solução que você pode experimentar para ver se consegue voltar ao VALORANT.

Veja como você pode corrigir o código de erro cinco em VALORANT .

O primeiro item em sua agenda de solução de problemas deve ser verificar se os servidores do VALORANT estão ativos ou não. Se os servidores estiverem inativos para manutenção ou interrupção, você não terá escolha a não ser esperar que a Riot Games implemente uma correção.

Nenhum método de solução de problemas o levará de volta ao VALORANT quando os servidores estiverem inativos, o que significa que você pode assistir a alguns vídeos no YouTube para aumentar o nível de seu jogo até que os servidores estejam online novamente.

Você pode usar o site de status do servidor dedicado da Riot para verificar o VALORANT ou seguir as contas oficiais de mídia social do jogo, já que os desenvolvedores costumam postar atualizações de status sempre que há uma interrupção em grande escala.

Reinicie seu roteador e sistema

Se os servidores estiverem ativos, mas você ainda não conseguir voltar ao VALORANT devido ao código de erro cinco, você terá apenas algumas opções para experimentar.

Reiniciar seu roteador permitirá que você solucione problemas em sua rede doméstica. Depois de reiniciar seu roteador, a rota entre você e seu provedor de serviços de Internet (ISP) pode mudar, fazendo o mesmo para os servidores do VALORANT. Com uma nova rota de conexão, você poderá voltar ao jogo.

Fazer o mesmo para seu sistema ao mesmo tempo será eficiente em termos de tempo. Se o erro apareceu devido a um erro relacionado ao software, uma simples reinicialização pode corrigi-lo.

Reinstale o Riot Vanguard

O Riot Vanguard pode ser bem complicado às vezes. Embora seja a solução número um do VALORANT para trapaceiros, às vezes também pode causar erros inesperados. Reinstalar o Riot Vanguard é um método de solução de problemas padrão para uma boa parte dos erros.

Clique no botão Iniciar e digite “Painel de Controle”. Escolha Programas e Recursos e encontre o Riot Vanguard para clicar com o botão direito nele. Selecione Desinstalar para limpá-lo do computador. Na próxima vez que você tentar iniciar o VALORANT, o jogo irá instalar automaticamente o Vanguard primeiro. Assim que o Vanguard for instalado no seu PC novamente, você poderá voltar ao jogo se isso estiver causando o problema.

Reinstalar VALORANT

Embora nenhum jogador queira reinstalar um jogo para corrigir um erro, pode ser sua última chance se reinstalar o Vanguard não funcionar. Um arquivo de jogo corrompido pode fazer com que o código de erro cinco apareça e reinstalar o jogo será sua melhor defesa contra ele.

Navegue até a seção Programa e Recursos dentro do Painel de Controle do Windows e localize VALORANT. Clique com o botão direito e escolha Desinstalar. Depois de desinstalar, verifique suas pastas de instalação e exclua todos os vestígios de VALORANT que você puder encontrar. Isso garantirá uma instalação limpa e fresca quando você começar a baixar o VALORANT novamente.

Envie um tíquete de suporte para a Riot

Se você não consegue voltar ao VALORANT devido ao código de erro cinco depois de tentar todos os métodos de solução de problemas possíveis, então você pode precisar de ajuda.

Envie um tíquete de suporte para a Riot e mencione todas as etapas de solução de problemas que você tentou corrigir. Incluir a captura de tela do erro também pode ajudar, e você também pode incluir logs. Um associado de suporte deve analisar seu caso e entrar em contato com você o mais rápido possível. Esse processo geralmente não leva mais do que um ou dois dias, mas seus resultados podem variar dependendo de quão ocupada a equipe de suporte está.

Quando você obtiver uma resposta, provavelmente receberá mais instruções sobre métodos de solução alternativos que podem corrigir o erro em seu sistema ou poderá precisar fornecer fontes adicionais para ajudar ainda mais a equipe de suporte. Se o erro aconteceu devido a problemas na extremidade da Riot, os desenvolvedores podem até consertar o erro antes de entrar em contato com você. Pode ser uma ideia decente continuar tentando entrar no VALORANT enquanto espera por uma resposta ao seu tíquete de suporte.

Erros como esse podem reaparecer com o tempo e podem ter um método de solução diferente a cada vez que aparecem, pois os fatores subjacentes também podem mudar. Visitar hubs da comunidade como o Reddit será especialmente útil quando um erro que você conhece ocorrer novamente, já que muitos outros jogadores podem compartilhar informações para ver como podem consertar o erro desta vez.

Os fóruns e quadros de mensagens podem ser preenchidos com novos métodos alternativos de solução para experimentar, mas você ainda deve ter cuidado e não baixar nada novo de fontes que não conhece. Apenas tente aplicar correções que não exijam o download de itens suspeitos e certifique-se de compartilhar métodos de solução de trabalho com outros membros da comunidade que possam estar com dificuldades com o erro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 04 de setembro.