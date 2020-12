As melhores skins na loja do VALORANT de 2020

VALORANT pode ser um jogo gratuito, mas o atirador tático ainda oferece muitos motivos para abrir sua carteira.

Embora as skins de agente provavelmente não estejam no futuro de VALORANT, os jogadores ainda podem comprar cosméticos para armas para ajudá-los a se destacar. E com atualizações de efeitos visuais, variações de cores e animações de finalização épicas, essas skins fornecem toneladas de satisfação.

Essas classificações foram baseadas nos seguintes critérios:

Estética: Quão criativas e bem desenhadas são as skins? O tema é particularmente cativante?

Animações: o efeitos visuais, as animações de recarga e os finalizadores são exclusivos?

Armas: as armas incluídas na linha de skin são populares? Você faria um bom uso de todo o pacote?

Aqui estão as melhores skins de VALORANT lançadas este ano disponíveis na loja.

5) Sakura

Sim, a coleção Sakura não tem animações de efeitos visual extravagantes, um finalizador ou qualquer variação de cor. Mas é tão limpa.

Lançada com a coleção Oni neste verão, a Riot produziu uma bela linha de skin de inspiração japonesa a um preço acessível. Sakura, que significa flores de cerejeira em japonês, apresenta uma ilustração calmante de seu homônimo no corpo das armas. E um pôr do sol laranja completa a cena com flores rosas espalhadas por toda parte.

A skin popular também inclui o Vandal e o Stinger, que têm um papel considerável no cenário profissional. O Sheriff também é uma boa escolha de rodada de economia para jogadores particularmente habilidosos em acertar tiros na cabeça. E todos usarão a pistola Classic em algum momento da partida, tornando a coleção Sakura bem montada.

A desvantagem é que os jogadores que não agarraram a skin quando ela foi lançada precisam torcer para que ele apareça em sua loja novamente. Mas para os fãs que não gostam da teatralidade usada pelos cosméticos mais premium, as skins Sakura são para você.

4) Oni

Apresentando uma criatura parecida com ogro com chifres e um finalizador matador, a Coleção Oni é definitivamente estonteante.

Muito parecido com a Coleção Sakura, este pacote homenageia os temas japoneses com a figura semelhante a um demônio vista no folclore do país. A linha da skin e todas as suas variantes são lindas. Enquanto alguns jogadores podem optar pelo matiz verde-menta, há uma cor para todos.

Os jogadores podem desbloquear uma energia de espírito verde que envolve a arma usando pontos Radianite. E é difícil esquecer o Finalizador Oni, que transforma o inimigo em um demônio acorrentado enquanto as flores de cerejeira flutuam do céu.

As estrelas do show são o rifle Phantom e a arma corpo-a-corpo, que usa as presas do Oni como garras para empalar os inimigos. As outras armas do pacote são mais específicas, no entanto. O Shorty, o Bucky e o Guardian não são usados ​​por todos os jogadores e podem ser situacionais. Fãs que amam o tema, mas não gostam de todas as armas, precisam comprá-las individualmente.

3) Sublime

A Prime Collection é um ótimo pacote geral, bom tema, boas armas e bom finalizador.

Embora as cores possam não parecer combinar bem no início (dourado, preto, roxo e branco), a variante padrão parece ótima no jogo. O mesmo não pode ser dito sobre as outras variantes, no entanto. Mas os sons futuristas da bala, a animação de recarga única e a convocação de um lobo uivante para engolir seu inimigo fazem tudo valer a pena. E o canino selvagem instalado na parte de trás da arma é majestoso, especialmente porque seus olhos brilham quando você dispara.

Além disso, a arma corpo a corpo da Prime Collection troca a faca típica por um machado de ouro. E os jogadores podem fazer bom uso da maioria das armas do pacote: Classic, Spectre, Vandal e Guardian. Os jogadores que compraram a coleção inteira certamente não ficaram desapontados porque é uma ótima compra geral.

2) Saqueador

A coleção Reaver, nova e aprimorada, traz o submundo para VALORANT.

As skins foram introduzidas pela primeira vez durante o beta fechado, usados ​​como um experimento para avaliar o interesse do jogador. Então, meses se passaram sem sinal sobre a Coleção Reaver até que ela foi finalmente relançada no mês passado, com algumas mudanças notáveis.

Os cosméticos oferecem bordas nítidas e pontiagudas, tons escuros e efeitos sonoros assustadores. Executar diferentes ações, como equipar e recarregar a arma, dá lugar ao que parece ser o gemido de almas presas. E quando os agentes trocam suas armas por uma nova, eles nem mesmo usam suas mãos como uma força aparentemente espiritual que o guia. Isso é especialmente legal para o Sheriff, já que cada bala individual flutua.

O finalizador é definitivamente a melhor parte da coleção Reaver. Depois de matar o inimigo final em uma rodada, um sino soa enquanto mãos do submundo se erguem do solo para reivindicar uma nova alma.

A Riot fez um ótimo trabalho reinventando a linha de skin, colocando-a no mesmo nível dos melhores cosméticos do jogo.

1) Ancifogo

Quer exercer o poder dos dragões na ponta dos dedos? A coleção Ancifogo permite que você faça isso.

Como as skins de VALORANT mais caras até hoje, a Riot definitivamente precisava entregar para cobrar quase R$ 300. E, na maioria das vezes, foi o que aconteceu.

Cada arma, do Frenzy ao Operator, apresenta um dragão diferente com uma personalidade única. O jovem dragão no Frenzy é impaciente e arisco, o adolescente no Judge é brutal, o Vandal amadurece, mas ainda mantém sua agressividade, e o dragão do Operator parece estóico e sábio. A Coleção Ancifogo conta uma história em toda a sua temática, e é brilhante.

As animações certamente valem a pena também. Cada dragão aceita sua próxima recarga de forma diferente com base em suas personalidades. E o finalizador invoca um dragão em chamas para queimar seu alvo até ficar crocante.

Mesmo que este pacote use uma faca, ao contrário da garra do Oni e do machado do Prime, atualizá-lo com Radianite o deixa em chamas. E quando você o balança, fumaça e cinzas o seguem.

O Frenzy e o Judge não são muito populares agora. Mas com jogadores usando o Vandal e o Operator em quase todos os jogos, essa é uma ótima compra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 22 de dezembro.