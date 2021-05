O Sheriff de VALORANT é oito ou oitenta, ou você acerta um belo tiro na cabeça ou morre de um recuo monstruoso. Mas, independentemente de quão boa seja a sua pontaria, a skin de Sheriff certa fará com que seus erros sejam com estilo.

As armas mais populares do atirador, o Vandal, o Phantom e o Operator, garantem uma infinidade de skins. O Sheriff, por outro lado, tem menos opções no departamento porque é uma pistola que não é usada com tanta frequência quanto suas contrapartes de fuzil de assalto. Mas mesmo assim, a Riot ainda criou uma bela variedade de cosméticos para os jogadores usarem.

Aqui estão as melhores skins de Sheriff em VALORANT.

Sheriff de Jett

Existem várias skins de Sheriff inspiradas em agentes que os jogadores podem obter completando contratos, mas a de Jett é facilmente a melhor.

A Sheriff Fim de Jogo usa a nuvem de Jett no design, gravando a pistola com elas e uma variedade de tons de azul. Os contornos de nuvem combinam com o cilindro com uma bela prata, e a skin é arredondada com uma alça preta. Não oferece nenhuma animação especial ou efeitos sonoros, mas é grátis, desde que você tenha tempo para terminar o contrato de Jett. Esta é uma escolha obrigatória para os jogadores de Jett do mundo.

Mínima

A coleção Minima é uma das linhas de skin mais polêmicas de VALORANT, um design simples que carece da teatralidade comumente vista em cosméticos. Mas o Sheriff Mínima é perfeita para jogadores que apreciam um design simples.

Com um preço de 1.275 VP, os jogadores querem obter retorno do seu investimento. E, à primeira vista, a coleção Mínima pode não oferecer isso. Mas o Sheriff Mínima é uma grande mudança da skin básica, com um design elegante, um gatilho excepcionalmente brilhante e luzes de néon no cilindro. Não, ele não oferece um finalizador maneiro, cores extravagantes ou uma animação de recarga especial. Mas os jogadores que não querem nada chamativo irão gostar muito desta.

Saqueador

Para jogadores sombrios que procuram uma arma que combine com sua personalidade, o Sheriff Saqueador é o caminho a escolher.

Atualizar o Sheriff Saqueador com Radianite dá à pistola incrustações sinistras iluminadas, uma aura fantasmagórica e animações assustadoras. Ao recarregar a arma, as balas flutuam diretamente para a câmara sem a ajuda de suas mãos. E finalizar seu oponente convoca mãos do submundo para buscar sua presa. Se a variante roxa original não for do seu agrado, a Sheriff Saqueadora tem três outras cores distintas: vermelho, branco e preto.

Íon

O design futurista e suave da Sheriff Íon torna-a uma das melhores skins de VALORANT.

Facilmente, a parte mais legal da estética de Sheriff Íon é o núcleo azul do cilindro. Aparentemente alimentado por energia iônica, o poder da pistola atinge um crescendo com seu finalizador. Ao obter o abate final em uma rodada, seu alvo explode em uma explosão azul de energia elétrica. A Íon curiosamente não tem variantes, então os jogadores que comprarem a skin vão adorar sua coloração branca e azul. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim com uma skin que faz quase tudo certo.

Singularidade

A coleção Singularidade é a primeira linha de skin de edição exclusiva de VALORANT, e é fácil perceber por quê.

A moldura do cosmético é única, apresentando um desenho geométrico que se desconstrói. Semelhante à Íon, a Singularidade abriga um núcleo que parece ser a fonte de seu poder. E semelhante ao Saqueador, novos pentes flutuam direto no cilindro ao recarregá-lo. Com um finalizador que literalmente suga seu inimigo e algumas das melhores variantes do jogo, com o Sheriff Singularidade não tem erro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 27 de maio.