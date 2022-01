Aqui estão todas as habilidades de Neon, a nova agente elétrica de VALORANT

A Riot Games revelou oficialmente a mais nova agente de VALORANT em 5 de janeiro com um trailer mostrando a agente Neon, nascida em Manila e seu rápido kit de habilidade elétrica.

Embora ainda não tenha sido oficialmente confirmado, Neon parece estar assumindo o papel de duelista apenas por olhar para suas habilidades, e ela deve estar “correndo para a cena” no início do Episódio Quatro: Disrupção.

Aqui está uma olhada em todas as habilidades que a Neon pode usar.

Equipamento Voltaico – E

Imagem via Riot Games.

Neon tem a capacidade de guardar suas armas e se mover rapidamente pelo mapa em uma corrida rápida. Além disso, ela pode surpreender os inimigos nos cantos com a capacidade de deslizar de joelhos. Ela pode deslizar com sua arma sacada logo após uma corrida, pegando inimigos segurando ângulos de tiro na cabeça desprevenidos com rapidez.

Equipamento Voltaico é ativado com E, e você pode clicar com o botão direito durante sua corrida para ativar um deslize. A barra de Equipamento Voltaico recarrega com o tempo, mas o deslize só recarrega depois de abater duas vezes. Você não pode disparar sua arma durante o Equipamento Voltaico, e há um pequeno atraso ao sacar sua arma após deslizar.

Ricochete Elétrico – Q

Imagem via Riot Games.

Neon também tem a capacidade de disparar uma carga elétrica concussiva que pode ricochetear em até duas paredes, detonando uma carga concussiva no solo em cada ponto em que entra em contato. A carga atordoa os inimigos atingidos em sua área, mas também pode atordoar você e seus colegas de equipe. Não pode ser arremessada enquanto corre com Equipamento Voltaico, mas pode ser arremessado enquanto desliza. Neon tem até duas cargas de Ricochete Elétrico.

Via Expressa – C

Imagem via Riot Games.

Neon pode convocar duas paredes de energia semelhantes as de Fênix com Via Expressa, criando um corredor cercado por uma energia azul que ela pode correr e deslizar. As paredes bloqueiam a visão e causam danos a qualquer um que seja pego por elas ou que passe por elas. As paredes viajam até atingirem uma superfície.

Sobrecarga (Ultimate) – X

Imagem via Riot Games.

A última habilidade de Neon, Overdrive, permite que ela aproveite sua energia elétrica e a concentre em um raio que irrompe da ponta de seus dedos. Ela se move na velocidade que ela faria se o Equipamento Voltaico fosse ativado, e a habilidade é redefinida ao abater, usando a mesma barra de carga que o Equipamento Voltaico faz. A habilidade é tecnicamente ilimitada enquanto a barra está ativa, mas precisa ser recarregada rapidamente após disparos prolongados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 05 de janeiro.