Aqui estão todas as habilidades de KAY/O, o novo agente robótico de VALORANT

Para jogadores de VALORANT que desejam voltar às suas raízes de atirador tático, KAY/O pode ajudar com isso.

A Riot apresenta um novo robô assassino no Episódio Três: Reflexão de VALORANT, começando em 22 de junho com toneladas de novos conteúdos. A estreia do iniciador também traz um recurso de supressão que impede os jogadores de usar suas habilidades, junto com uma mecânica de reviver comumente vista em battle royales. Com os jogadores forçados a confiar no uso de armas em vez de nas habilidades, KAY/O certamente testará sua mira.

Aqui estão todas as habilidades do KAY/O.

E – ZERO/point

KAY/O equipa uma lâmina de supressão que, quando lançada, adere à primeira superfície que atinge. A adaga então suprime qualquer um pego no raio da explosão, tornando suas habilidades inúteis.

Q – FLASH/drive

KAY/O equipa uma granada de luz que explode após ser lançada, cegando os inimigos em sua linha de visão. Usar o botão direito na granada faz com que ela se prepare por apenas um segundo antes de explodir. Usar o botão esquerdo a prepara por 1,6 segundo a mais.

C – FRAG/ment

KAY/O equipa uma granada de fragmentação explosiva que gruda no chão quando atirada. O fragmento explode várias vezes e causa danos quase letais no centro com cada explosão.

Ultimate – NULL/cmd

KAY/O instantaneamente se sobrecarrega com energia radianita polarizada, fortalecendo-o e fazendo com que grandes pulsos de energia sejam emitidos de sua localização. Os inimigos atingidos pelos pulsos são suprimidos por um curto período.

KAY / O também ganha um estímulo de combate quando está sobrecarregado. Se o robô for abatido enquanto estiver sobrecarregado, ele é derrubado e entra em um estado desestabilizado que permite que os aliados o revivam estabilizando seu núcleo.

O lugar do novo agente no meta não ficará claro até que os jogadores e profissionais ponham as mãos nele. Mas KAY/O apresenta novas mecânicas que certamente criarão maneiras únicas de abordar o jogo. A supressão tem o potencial de colocar todos no mesmo nível, com as sentinelas tendo tanto impacto quanto os duelistas se forem pegos nas habilidades de KAY/O. E as equipes que lutam pelo corpo caído do robô provavelmente causarão interações semelhantes à Ressurreição de Sage, com aliados protegendo seus companheiros enquanto os inimigos tentam aumentar sua vantagem.

A estreia de KAY/O, junto com o Episódio Três: Reflexão, está a apenas cinco dias de distância. Portanto, os jogadores devem preparar suas miras.

