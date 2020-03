Agente Omen de VALORANT foi o nome de um campeão descartado de League of Legends

O aguardado jogo de tiro em primeira pessoa da Riot Games, VALORANT, foi revelado e junto com todos os seus agentes e armas. Um dos agentes é Omen, uma caçadora secreta. Mas o nome dela seria usado para um campeão do League of Legends, agora descartado.

Em VALORANT, Omen é uma personagem que usa teletransporte e sombras para superar seus inimigos. Sua Signature faz com que ele libere uma esfera que explode e obscurece a visão, essa habilidade pode ser carregada para percorrer distâncias ainda maiores. Sua Ultimate é ainda mais útil, teletransportando-o para qualquer lugar no mapa.

Em League, no entanto, Omen estava programado para ser um campeão quadrúpede do Vazio. Mas os desenvolvedores não tinham certeza se ele seria um personagem de corpo a corpo ou à distância. Havia uma falta de direção para o design do campeão e, como resultado, não havia muita emoção por seu lançamento.

Durante o processo, os desenvolvedores perguntaram aos seus “tomadores de decisão” se eles queriam que continuassem com esse campeão e nenhum deles disse que não. Mas Tom Cadwell, chefe de design da Riot, também disse que se eles tivessem pressionado os mesmos tomadores de decisão por respostas, a equipe de desenvolvimento não teria desperdiçado tanto tempo com Omen.

Por fim, o lançamento de Omen foi substituído por Riven, que rapidamente se tornou um dos campeões mais populares do jogo. Também parece que o Omen do VALORANT não compartilha nada em termos de habilidades ou tema da versão do League, mas isso é esperado, já que esse é um gênero de jogo completamente diferente.

VALORANT será lançado neste meio de ano. Mais informações e detalhes sobre o jogo devem ficar disponíveis nas próximas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 02 de março.