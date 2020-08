Vale a pena correr atrás dos campeões 3 estrelas na atualização 10.16 de TFT

Muitos campeões receberam melhorias a suas formas 3 estrelas na última atualização de Teamfight Tactics, a atualização 10.16. Com isso, criam-se mais estratégias para composições nos estágios mais avançados do jogo.

O objetivo de fortalecer os campeões 3 estrelas era incentivar estratégias de composição com foco no meio e fim do jogo, segundo Stephen “Mortdog” Mortimer, designer do jogo. Campeões como Blitzcrank raramente são priorizados, porque ele raramente melhora uma composição no fim do jogo. Mas uma melhoria que aumenta o dano de sua habilidade de 850 para 1.337 com três estrelas significa que Blitzcrank pode eliminar inimigos de uma vez só nos estágios mais avançados.

Mordekaiser é outro campeão no qual devemos ficar de olho. Agon mostrou o poder de um Mordekaiser 3 estrelas durante o torneio Mortdog Top 4 Madness, usando a composição Vanguarda/Místico, que o rendeu várias partidas entre os 4 primeiros colocados e a vitória do título. E com as melhorias ao dano da habilidade e atordoamento de Nautilus em três estrelas, os dois campeões juntos podem fazer valer a pena investir nas composições com Vanguarda.

Melhorias a campeões 3 estrelas em TFT

De Illaoi e Mordekaiser a Janna e Blitzcrank, confira todos os campeões de TFT que receberam melhorias a suas formas 3 estrelas na atualização 10.16:

Leona

Redução de dano mágico aumenta de 200 para 400.

Malphite

Escudo da habilidade aumenta de 60% para 70%.

Poppy

Dano da habilidade aumenta de 200 para 225.

Escudo da habilidade aumenta de 400 para 450.

Ziggs

Dano da habilidade aumenta de 550 para 600.

Ahri

Dano da habilidade aumenta de 375 para 425.

Annie

Dano da habilidade aumenta de 600 para 700.

Dano do escudo da habilidade aumenta de 700 para 800.

Blitzcrank

Dano da habilidade aumenta de 850 para 1.337.

Darius

Dano da habilidade aumenta de 800 para 888.

Lucian

Dano da habilidade aumenta de 550 para 600.

Mordekaiser

Escudo da habilidade aumenta de 800 para 850.

Nautilus

Dano da habilidade aumenta de 400 para 500.

Duração base do atordoamento aumenta de 5 para 6 segundos.

Ezreal

Dano da habilidade aumenta de 400 para 800.

Rumble

Dano da habilidade aumenta de 1.500 para 1.650.

Vi

Dano da habilidade aumenta de 1.100 para 1.350.

Dano secundário aumenta de 500 para 600.

Vayne

Dano de ataque da habilidade aumenta de 225% para 275%.

Gnar

Vida ao transformar aumenta de 4.000 para 5.000.

Riven

Dano base da habilidade aumenta de 450 para 600.

Escudo da habilidade aumenta de 1.000 para 1.200.

Dano final da habilidade aumenta de 1.000 para 1.500.

Janna

Duração do atordoamento aumenta de 1,5 segundo para 8 segundos.

Atualização, 4 de agosto de 2020, 15h BRT: Algumas alterações foram feitas às notas da atualização 10.16 de TFT depois da publicação, segundo o designer do jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer.

Melhorias a Illaoi e Shen 3 estrelas foram revertidas.

A força de Lucian e Mordekaiser 3 estrelas foi levemente reduzida.

Master Yi recebeu uma redução de dano.

Manto da Imobilidade, Manamante e Ezreal receberam enfraquecimentos.

Fizemos ajustes a uma versão anterior do artigo para refletir as mudanças feitas pela equipe de TFT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de agosto.