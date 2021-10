Tesouros e Tahm Kench estão de volta no Conjunto 6 de TFT, Bugigangas e Engenhocas

O Conjunto 6 de Teamfight Tactics, Bugigangas e Engenhocas, terá uma nova forma de ganhar ouro e itens com derrotas: a característica Mercenário. No novo conjunto, Tahm Kench também está de volta e pode engolir inimigos para ganhar bônus de atributos e itens.

Com lançamento oficial marcado para 3 de novembro, o Conjunto 6 de TFT, Bugigangas e Engenhocas, combina algumas características anteriores na forma dos Mercenários. Essa nova classe concede um baú de tesouro que fica mais cheio a cada derrota. Os campeões que serão Mercenários no Conjunto Seis serão Illaoi, Quinn, Gangplank, Miss Fortune e Tahm Kench.

Imagem via Riot Games

Ao colocar três unidades Mercenárias em campo, um baú do tesouro aparece na sua reserva. Você pode rolar dois dados no início de cada fase de planejamento, adicionando mais espólios ao seu baú. O baú não pode ser vendido na Loja. Em vez disso, ele pode ser aberto após uma vitória. Uma sequência de derrotas aumenta os espólios e os bônus recebidos nas rolagens de dados. Com sete campeões Mercenários em campo, uma vitória concede a rolagem de um dado dourado. Os espólios não seguem uma tabela, como os da característica Fortuna seguiam.

Além desses espólios, a característica Mercenário ainda contará com Tahm Kench, que será um campeão de custo cinco no Conjunto Seis. Ele engole um alvo, causando dano enquanto o oponente estiver dentor de sua barriga. Enquanto estiver sendo digerido, o inimigo não pode receber dano de outras fontes e Tahm Kench recebe 40% a menos de dano. Tahm Kench também tem a característica Glutão no Conjunto Seis de TFT, uma característica única que permite que ele ganhe atributos permanentemente a cada campeão engolido na Fase de Planejamento.

Gaining gold and loot for loss streaks is returning to Teamfight Tactics in Set Six Gizmos & Gadgets via the Mercenary trait.



Feeding Tahm Kench has never felt more satisfying!



📰 Read more:https://t.co/wVosobief8 pic.twitter.com/nXILuTPyPj — Dot Esports (@DotEsports) October 18, 2021

Se um inimigo morrer enquanto estiver na barriga de Tahm Kench, ele cospe um item componente aleatório que esteja equipado, ou ouro igual ao custo da unidade. Se o campeão inimigo sobreviver ao dano, no entanto, Tahm Kench cospe o campeão na direção do inimigo mais distante, atordoando todas as unidades atingidas no caminho.

Você poderá testar as melhores formas de alimentar Tahm Kench e ganhar recompensas quando o Conjunto Seis de TFT, Bugigangas e Engenhocas, for lançado no PBE, em 20 de outubro. Alguns números, atributos e rolagens de dados estão sujeitos a mudanças até o lançamento oficial do conjunto, em 3 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de outubro.