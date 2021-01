Riot revela novo modo de partida rápida no TFT

A Riot Games revelou vários detalhes hoje em termos do que os jogadores verão no Teamfight Tactics em 2021, incluindo um modo de jogo rápido e planos de e-sports.

Durante a transmissão da temporada 2021 da Riot nesta manhã, a empresa anunciou que os jogadores podem esperar um “modo mais rápido” dentro do TFT Conjunto Cinco para estrategistas que procuram completar um jogo em 20 minutos ou menos.

O designer de jogos principal Stephen “Mortdog” Mortimer evitou um modo de jogo mais rápido no TFT no passado e o desenvolvedor-chefe Green Teej revelou o modo em agosto. Projetado para jogadores que não têm 30 a 40 minutos disponíveis, o que é necessário para um jogo ranqueado ou normal, o novo modo de jogo oferecerá aos jogadores uma terceira opção.

O lançamento do TFT no celular em 2020 expandiu as opções de jogo, com as versões para PC e celular quase idênticas entre si. Um modo de jogo rápido provavelmente se desviará um pouco da jogabilidade a que os estrategistas estão acostumados, enquanto mantém a mecânica básica, Pequenas Lendas e campeões.

A Riot também abordou o futuro dos e-sports dentro do TFT, enquanto os estrategistas aguardam ansiosamente um modo de espectador. O terceiro conjunto contou com o Campeonato Galáxias, o primeiro torneio oficial de e-sports do TFT. Os torneios do campeonato dos Conjunto Quatro e Cinco estão programados para acontecer em 2021.

Nenhuma data específica para um modo de espectador foi mencionada na stream de hoje. A Riot planeja, no entanto, “expandir nossa estrutura e organização de e-sports para novos jogos, como TFT, LoR e Wild Rift”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de janeiro.