Riot revela data de lançamento do Conjunto 4 de Teamfight Tactics, Destinos

A Riot Games divulgou hoje mais detalhes do Conjunto 4 de Teamfight Tactics e anunciou que ele será lançado no mês que vem.

O lançamento do Conjunto 4 de TFT, chamado Destinos, está marcado para 16 de setembro, junto com a atualização 10.19. O quarto conjunto parece um jogo totalmente novo para os que começaram a jogar no Conjunto 3, de Classes e Origens a itens e mecânicas. E, com o lançamento para dispositivos móveis no Conjunto 3, a base mundial de jogadores de TFT teria crescido, segundo a Riot, para 80 milhões desde seu lançamento.

Imagem via Riot Games

Algumas das novidades que devem aparecer em TFT: Destinos são uma nova mecânica de conjunto, 58 campeões selecionados e itens diferentes. O Conjunto 3 tinha, inicialmente, um total de 51 campeões e aumentou o número para 57 na atualização intermediária. O aumento do número de campeões melhorou a jogabilidade, então os 58 campeões de Destinos parecem um bom número.

Certos aspectos do jogo continuam iguais, como a compra de campeões, o nivelamento e o tamanho do tabuleiro. As Pequenas Lendas também continuam, mas, no Conjunto 4, o tema será “dragões”. Também haverá um Passe Destinos gratuito e uma versão paga. Algumas das opções de personalização em Destinos são Pequenas Lendas dragão, novos Booms e novos Tabuleiros.

A Riot tinha dito anteriormente que campeões como Kennen, Elise e Azir, que já apareceram antes, estarão de volta no Conjunto 4, Destinos. Também foi revelado que, pela primeira vez na história do TFT, Lee Sin fará parte de um conjunto.

O lançamento do Conjunto 4, Destinos, de TFT está marcado para 16 de setembro, junto com a atualização 10.19. Os jogadores poderão ver uma prévia do conjunto no terceiro dia do Campeonato Galáxias e terão acesso a ele no PBE depois da atualização 10.18.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 20 de agosto.