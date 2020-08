Riot Mortdog testa a nova Galáxia Oficina de Desmanche no APT de TFT

Indo para a Atualização 10.16 do Teamfight Tactics, o designer principal Stephen “Mortdog” Mortimer testou a nova galáxia Oficina de Desmanche no APT durante sua transmissão hoje.

A substituição da Galáxia Nuvem Estelar na Atualização 10.16 do TFT é a Oficina de Desmanche, uma Galáxia que permite aos jogadores vender uma unidade e dividir seus itens em componentes. Ao contrário das outras galáxias que estrearam no Conjunto Três, Oficina de Desmanche pode ser a mais difícil de jogar.

“É uma galáxia difícil de entender“, disse Mortdog.

Ser capaz de refazer itens tem o potencial de introduzir novas estratégias de jogabilidade no início e no meio do jogo. Ela também pode ter um papel importante no final do jogo, quando enfrenta oponentes que são fracos para itens específicos. E, graças às receitas de itens apresentadas na Atualização 10.16 de TFT, os jogadores terão mais facilidade em refazer e descobrir esses itens perfeitos para os campeões.

Outra possível adição à Atualização 10.16 incluirá um fortalecimento para os Piratas Espaciais, como visto durante a jogabilidade de hoje na stream de Mortdog. O ajuste no APT apresenta um aumento na chance de queda de itens. O que esse ajuste é, no entanto, ainda não foi divulgado especificamente.

A Atualização 10.16 contém um monte de notas, de acordo com Mortdog, mas as mudanças são todas menores, com um pequeno bônus em características ou campeões. Indo para o Conjunto Quatro de TFT, todas as demais atualizações são pequenas, com foco na estabilidade e no balanceamento geral.

Uma visualização completa das alterações esperadas da Atualização 10.16 pode ser encontrada aqui. A nova atualização do TFT está programada para 5 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de agosto.