Riot revela prévia da atualização 10.16 do Teamfight Tactics

A Riot lançou uma prévia da atualização 10.16 do Teamfight Tactics ontem à noite, apresentando fortalecimentos para algumas características de baixo desempenho e uma nova Galáxia.

A Atualização 10.15 restaurou uma boa quantidade do balanceamento para o meta do TFT, mas ainda faltam algumas áreas, de acordo com Stephen “Mortdog” Mortimer ontem em sua análise pós-MORTem. As próximas mudanças na atualização 10.16 são pequenas e visam focar na estabilidade dos próximos torneios que levarão ao Galaxy Championship no final do Conjunto 3.5 do TFT.

Além dos fortalecimentos e enfraquecimentos, há também uma nova galáxia, Oficina de Desmanche, substituindo a Galáxia Nuvem Estelar. Oficina de Desmanche é uma galáxia que divide itens em componentes, de acordo com Mortdog.

Fortalecimentos

Os piratas espaciais, apesar dos fortalecimentos recentes em Graves e Darius, são fracos no meta atual. E Temporal tem dificuldade em ser reconhecido fora de uma característica secundária. Mortdog também notou que Jinx não mudou muito com seu fortalecimento na atualização 10.15, e Gangplank está com desempenho ruim há algumas semanas. Além de características e campeões, seis itens também estão recebendo fortalecimentos.

Características

Temporal

Rebelde

Pirata Espacial

Campeões

Jinx

Gangplank

Itens

Mão da Justiça

Pistola Laminar Hextec

Faca de Statikk

Medalhão dos Solari de Ferro

Furacão de Runaan

Quebra-Espada

Enfraquecimentos

Vanguarda se tornou a característica dominante dos tanques na atualização 10.15, e Astronauta Atiradores de Elite é provavelmente uma das melhores composições graças a Teemo. Estrelas Negras também são uma composição sólida, muito em parte por Jhin. Nenhum item está programado para receber um enfraquecimento na atualização 10.16 de TFT.

Características

Vanguarda

Campeões

Bardo

Fizz

Jhin

Teemo

A atualização 10.16 do TFT está programada para 5 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 31 de julho.