Riot Mortdog mostra fortalecimentos para Darius e Talon na atualização 11.7 do TFT

O designer principal, Stephen “Mortdog” Mortimer, e Riot “JBach” Statikk, revelaram mudanças de balanceamento ocorrendo na próxima atualização do Teamfight Tactics, a 11.7.

Programado para chegar aos servidores ativos em 31 de março, a atualização 11.7 do TFT não é a mesma atualização para o Campeonato Mundial Destinos, que acontece de 7 a 9 de abril. Os mundiais serão disputados na atualização 11.6, apesar dos jogadores terem que treinar no 11.7. A próxima atualização de balancemento “adiciona um pouco de tempero”, de acordo com Statikk, incluindo fortalecimentos para campeões como Darius, Talon e Nidalee, que foram revelados na análise da atualização 11.7 do TFT.

Darius esteve no auge da grandeza durante a maior parte do TFT Set 4.5 Destinos: Festival das Feras. Um ajuste em sua porcentagem de aparição deveria “tornar Darius duas e três estrelas muito melhor”, de acordo com Mortdog. Se isso terá um grande impacto no 11.7 permanece desconhecido, no entanto.

Talon ganhou um bônus em duas e três estrelas, já que o campeão ainda é frequentemente ofuscado por Morgana dentro da composição Iluminado. Nidalee foi fortalecida em três estrelas, possivelmente fornecendo sua estabilidade no final do jogo dentro das composições Atirador e Mestre de Guerra. E a característica Vanguarda foi fortalecida em seu bônus de 8 unidades por 200 de Armadura, voltando a 1.000, enquanto a RM foi deixada como estava.

Aqui estão todos os fortalecimentos e enfraquecimentos que os jogadores podem esperar encontrar na atualização 11.7 do TFT:

Nidalee: Dano do lançamento da lança aumentado em três estrelas em 50 para 350.

Vladimir: O dano da transfusão aumentou em três estrelas em 100 para 1.000.

Darius: A queda de dano da Guilhotina da Fortune após a reinicialização era de 25%, foi ajustada para 25/20/10%.

Irelia: A duração do desarmamento da Tempestade de Lâminas foi aumentada em um segundo em três estrelas para cinco segundos.

Yuumi: A cura aumentou em três estrelas para 90 por cento e Vida perdida.

Aatrox: O dano das Correntes Infernais aumentou em três estrelas em 500 para 2.500.

O dano da ruptura de Cho’Gath aumentou em três estrelas em 500 para 2.000.

Talon: bônus de dano de Truestrike aumentado em duas e três estrelas de 100/150/400 para 100/200/600.

Shen: Duração máxima do bloqueio de mana ajustada de 4/4/8 segundos para quatro segundos.

Sejuani: dano do foguete aumentado em três estrelas em 800 para 1.600.

Xayah: Dano de retorno da tempestade de plumas aumentado em três estrelas em 200 para 600.

Vanguardas: Oito Vanguardas recebem mais 200 de armadura, para 1.000.

A atualização 11.7 irá ao ar em 31 de março. O Campeonato Mundial Destinos acontecerá de 7 a 9 de abril, e o Conjunto Cinco Contestação do TFT será lançado via servidores APT através da atualização 11.8 em 14 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 28 de março.

