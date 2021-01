Riot ajusta 7 características na atualização do APT da semana 2 do conjunto 4.5 do TFT

As alterações de balanceamento nas características melhoram várias composições no início do jogo.

Após uma pausa de fim de semana, o designer principal de jogo do Teamfight Tactics Stephen, “Mortdog” Mortimer, revelou uma série de mudanças no balanceamento de características hoje.

As alterações de balanceamento para a próxima atualização do conjunto Destinos: Festival das Feras no TFT retomaram hoje com ajustes para um total de sete características. Durante o fim de semana, os estrategistas classificaram uma série de “melhores composições do Conjunto 4.5 no APT” que incluíam Vanguardas Mitológicos Místicos, Dizimadores Alma de Dragão, Lutadores e Mestres da Guerra. Com base nos testes de Mortdog e sua equipe, junto com o feedback da comunidade do TFT, um total de sete características recebeu alterações de balanceamento na atualização do APT de hoje.

Morning everyone. The patch notes for the next PBE deploy are up and on the Discord. Lots of changes today from the weekend, so thanks for all the feedback! pic.twitter.com/6smJBkUXoW — Riot Mort (@Mortdog) January 12, 2021

Devido ao poder dos Lutadores, especialmente com Shyvana Escolhida, os atributos de dano de ataque das características foram reduzidas para 20/10/60/120. A característica Dizimador recebeu dois enfraquecimentos: redução do dano bônus de 20-60/40-100 para 20-45/30-75 e redução do bônus de roubo de vida de 20-40/40-80 para 20-45/30-75.

Campeões duelistas têm tido um bom desempenho dentro do meta do Conjunto 4.5 no APT, mas um ligeiro fortalecimento na característica com uma estrela provavelmente irá melhorar seu início de jogo. A característica Alma de Dragão foi retrabalhada antes do fim de semana e recebeu um bônus hoje no número de almas (1/2/4 aumentou para 1/3/6). Um fortalecimento para o Patrono também irá provavelmente melhorar sua jogabilidade no início e fim de jogo, já que o valor do escudo foi aumentado de 125/200/250 para 150/200/275.

Chegando ao Conjunto 4.5 no APT, a característica Cultista está no radar com a adição de Vladimir e Sivir. Galio foi fortalecido na atualização do APT de 7 de janeiro. E seus níveis de poder parecem equilibrados, levando a dois pequenos enfraquecimentos na sua vida e danos de ataque na atualização de hoje. Uma mudança também foi feita para o Galio de nove Cultistas, fornecendo 20 de armadura e resistência mágica.

Os jogadores podem testar o Conjunto 4.5 no APT antes do lançamento oficial em 21 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de janeiro.