Quando lança o Conjunto 6,5 de TFT?

A atualização intermediária do Conjunto Seis de Teamfight Tactics chega em fevereiro, como já tinha sido confirmado após a atualização 12.2, trazendo novos campeões e características além dos já existentes.

O novo Conjunto 6,5 do TFT fica disponível para testes no PBE nos primeiros dias do mês e seu lançamento oficial é em 16 de fevereiro, junto com a atualização 12.4. Normalmente, a atualização intermediária adiciona novos campeões e características, além de remover algumas que eram muito difíceis de balancear ou não tinham muita sinergia temática com as novas.

Silco, da série Arcane da Netflix, é um dos novos campeões do Conjunto 6,5 de TFT. A chegada de Silco também é a primeira vez em que um campeão é lançado no jogo de estratégia sem antes fazer parte de League of Legends. Também é provável que a nova campeã, Renata, entre nesta atualização intermediária do TFT.

Não é novidade que os campeões mais recentes entrem em uma atualização intermediária do TFT. Akshan, por exemplo, entrou no Conjunto 5,5. A mecânica do conjunto, na época, também mudou de Itens Sombrios para Itens Radiantes. Ao todo, no Conjunto 5,5, foram adicionados 12 campeões e removidos outros 13.

O Conjunto Seis, Bugigangas e Engenhocas, foi lançado com mais de 100 Aprimoramentos Hextec como mecânica principal. Com base na popularidade da nova mecânica do TFT, é provável que os Aprimoramentos Hextec continuem no ar por um tempo, mas não é garantido.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de janeiro.