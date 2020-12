Os Kindred passam de Caçador para Carrasco no Festival das Feras de Teamfight Tactics

A Riot Games revelou uma segunda característica do Teamfight Tactics hoje, apresentando os Kindred como um Carrasco.

Com lançamento previsto para 21 de janeiro, a atualização de conjunto intermediário do TFT Conjunto 4.5 removerá seis características e 20 campeões. Vários campeões anteriores cujas características estão deixando o jogo permanecerão, no entanto. A Riot descreve a característica do Carrasco, por exemplo, como “especialistas em ataque à distância” que “sempre causam Acertos Críticos a inimigos com Vida baixa com seus Ataques e Habilidades”.

Os Kindred estão com um visual totalmente novo (nesse caso, visual quer dizer característica mesmo). O que é um Carrasco? Bem, esses especialistas em ataque à distância sempre causam Acertos Críticos a inimigos com Vida baixa com seus Ataques e Habilidades. pic.twitter.com/Vk5byASRIn — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) December 16, 2020

Os Kindred foram uns dos campeões de três custos mais confiáveis ​​e consistentes no meta do Conjunto Quatro do TFT. Com eles fazendo a transição para a característica Carrasco, eles terão grandes críticos com habilidades”, de acordo com o designer de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer.

Os Kindred “não eram os melhores Caçadores”, disse Mortdog. Mas os jogadores estão entusiasmados para ver como o novo Carrasco se sairá no meta do Conjunto 4.5 do TFT com campeões Dizimadores como Zed e o vazamento não confirmado de Kayle como outro Carrasco.

Outro campeão Carrasco não confirmado inclui o retorno de Xayah. Não está claro se os Kindred se tornarão o principal portador da característica Carrasco. No entanto, juntar Xayah e Kayle com a mesma característica pode trazer de volta boas lembranças do terceiro conjunto de TFT. E a adição dos Kindred tem o potencial de exceder as expectativas. A Riot só confirmou características para Zed e Kindred até agora, e qualquer outro vazamento permanece como especulação.

Os jogadores provavelmente começarão a experimentar os novos campeões do Conjunto Quatro quando forem carregados no APT com a atualização 11.1 em 6 de janeiro. A atualização do conjunto intermediário 4.5 do TFT estará no ar em 21 de janeiro com a atualização 11.2.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 16 de dezembro.