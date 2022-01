Notas da atualização 12.1 do TFT

O ano novo começa com uma atualização de tamanho decente do Conjunto Seis de Teamfight Tactics, com foco em efeitos de Aprimoramentos Hextec vinculados a características, junto com características dominantes, itens e campeões.

Programada para ser lançada em 5 de janeiro, a atualização 12.1 faz uma série de ajustes nos Aprimoramentos Hextec que foram fortalecidos na atualização 11.24 com a adição de um campeão. Itens como Morellonomicon e Anjo Guardião foram atingidos por grandes enfraquecimentos, junto com campeões como Kai’Sa e Urgot.

Fortalecimentos para ficar de olho são uma extensão do alcance de Heimerdinger, bônus de dano extra de Tirano dentro de Imperial e Tahm Kench três estrelas. A próxima atualização programada do Conjunnto Seis ocorrerá em 20 de janeiro.

Aqui estão todas as alterações de balanceamento na atualização 12.1, de acordo com a Riot Games.

Alterações de balanceamento de Aprimoramentos Hextec

imagem via Riot Games

Aprimoramentos de característica como Corações e Insígnias foram atualizados com novos campeões que são concedidos. Aprendizado Perpétuo, um Aprimoramento Intelectual, foi retrabalhado. Enfraquecimentos foram aplicados a Implantes Cibernéticos e Manter a União. Tabuleiro de Fogo Solar e Armadura Improvisada “não são mais mutuamente exclusivos”, de acordo com a equipe do TFT , e Bomba de Fumaça (Assassino) foi ligeiramente enfraquecido, junto com as mudanças de dicas que serão usadas como “um termômetro de balanceamento” no futuro.

Turíbulo Ardente (Encantador) – Velocidade de Ataque adicional: 40% ⇒ 50%

Ascensão – amplificação de dano depois de 15s: 65% ⇒ 50%

Implantes Cibernéticos – Vida adicional para unidades equipadas: 200/300/400 ⇒ 150/250/350

Dueto – Vida adicional: 500 ⇒ 400

Aprendizado Perpétuo (Intelectual) REFORMULADO: agora, depois de cada combate, Intelectuais recebem 2 de Poder de Habilidade, se sobreviverem ao combate, mais 2 de Poder de Habilidade adicional.

Armadura Improvisada – Armadura e Resistência Mágica adicionais: 30/45/60 ⇒ 35/55/75

O item Desafio da Morte do Arsenal da Forja Portátil agora concede 20% de Vampirismo Universal.

Lâmina Arcana – escalamento de Poder de Habilidade do ataque fortalecido depois da conjuração: 200% ⇒ 225%

Manter a União – Dano de Ataque e Poder de Habilidade por característica ativa: 3/4/5 ⇒ 2/3/5

Tabuleiro de Fogo Solar – queimadura com base na Vida máxima: 20% ⇒ 16%

Encanto do Bosque – Vida da cópia: 1.500 ⇒ 1.600

Insígnias e Corações

Com o objetivo de tornar Aprimoramentos de características “mais consistentes”, de acordo com a equipe do TFT, os campeões concedidos por Aprimoramentos de Coração e Insígnia foram alterados. Além disso, casos dominantes como Insígnia do Mutante e Coração do Protetor foram enfraquecidos.

Coração do Arcanista agora concede um Swain

Coração do Desafiante agora concede um Warwick ⇒ uma Quinn

Coração do Protetor não concede mais um Blitzcrank

Coração do Intelectual agora concede uma Lissandra ⇒ Zyra

Coração do Sucateiro agora concede um Ekko ⇒ Blitzcrank

Coração do Cano Duplo agora concede um Graves ⇒ Kog’Maw

Insígnia do Assassino agora concede um Ekko ⇒ Talon

Insígnia do Arcanista agora concede um Twisted Fate ⇒ Swain

Insígnia do Desafiante agora concede um Warwick ⇒ uma Quinn

Insígnia do Quimtec agora concede um Zac ⇒ Warwick

Insígnia do Imperial agora concede um Talon ⇒ Swain

Insígnia do Mutante não concede mais um Kog’Maw

Insígnia do Sucateiro agora concede um Ekko ⇒ Blitzcrank

Características

Imagem via Riot Games

O Tirano recebeu um fortalecimento dentro da característica Imperial enquanto Socialite 2 foi atingida por um enfraquecimento de mana por segundo. O jogo inicial do Quimtec foi enfraquecido, mas reduzido aos nove e o Inovador cinco foi fortalecido pelo urso mecânico. E as chances de aparecimento para a característica Yordle foram ajustadas, diminuindo a chance de aparecer um de custo dois ou três.

Quimtec – porcentagem de redução de dano: 25 ⇒ 20

Quimtec – Regeneração de Vida máxima: 3/4/7/12% ⇒ 3/5/8/15%

Quimtec – Velocidade de Ataque: 20/50/80/125% ⇒ 15/50/90/135%

Imperial – dano adicional do Tirano: 75/125% ⇒ 80/150%

Imperial – dano adicional das outras unidades: 0/75% ⇒ 0/80%

Inovador – Vida base do Urso Mecânico: 750 ⇒ 850

Inovador – Armadura e Resistência Mágica do Urso Mecânico: 60 ⇒ 70

Socialite (2) – Regeneração de Mana por segundo: 5 ⇒ 3

Transgressor (7) – amplificação adicional: 33% ⇒ 50%

Yordle – chance de surgimento de unidades de custo 1: 60% ⇒ 70%

Yordle – chance de surgimento de unidades de custo 2: 25% ⇒ 20%

Yordle – chance de surgimento de unidades de custo 3: 15% ⇒ 10%

Yordle (6) – redução de Mana: 20% ⇒ 25%

Campeões

Imagem via Riot Games

Uma série de mudanças importantes para os campeões do Conjunto Seis do TFT foram aplicadas na atualização 12.1. Caitlyn foi enfraquecida em três estrelas enquanto Tahm Kench foi fortalecido em três estrelas ao ser alimentado com uma unidade aliada. Urgot teve sua habilidade enfraquecida a cada três disparo contando como um ataque básico, antes era a cada segundo disparo, reduzindo a quantidade de dano com itens como Furacão de Runaan e Lâmina da Fúria de Guinsoo. Kai’Sa foi ligeiramente enfraquecida e o alcance de Heimerdinger foi aumentado.

Custo Um

Caitlyn – dano de Ás na Manga: 800/1.400/2.250 ⇒ 800/1.400/2.000

Garen – Dano de Ataque: 60 ⇒ 70

Graves – fortalecimento de Mana máximo: 80/120 ⇒ 50/100

Illaoi – dano de Lição Dura: 175/300/500 ⇒ 200/325/550

Illaoi – cura de Lição Dura: 25/30/35% ⇒ 25/30/40%

Kassadin – redução de dano de Esfera Nula: 30% ⇒ 25%

Kassadin – duração da redução de dano de Esfera Nula: 4s ⇒ 5s

Twisted Fate – dano de Curingas: 145/190/255 ⇒ 155/205/275

Custo Dois

Swain – fortalecimento de Mana máximo: 40/80 ⇒ 40/75

Swain – Cura por inimigo atingido de Mão da Morte: 200/230/300 ⇒ 225/250/350

Kog’Maw – dano de Barragem: 7/8/9% ⇒ 8/8/8%

Talon – Velocidade de Ataque: 0,7 ⇒ 0,75

Zilean – duração da redução de Velocidade de Ataque de Bomba-Relógio: 3s ⇒ 4s

Custo Três

Heimerdinger – Alcance de Ataque: 3 ⇒ 4

Malzahar – Dano de Habilidade: 700/850/1.000 ⇒ 650/850/1.100

Ekko – dano de Convergência Paralela: 150/200/350 ⇒ 175/225/375

Lissandra – dano de Dama de Ferro: 225/300/500 ⇒ 250/325/550

Samira – Vida: 650 ⇒ 700

Vex – Vida: 800 ⇒ 850

Custo Quatro

Seraphine – fortalecimento de Mana máximo: 80/160 ⇒ 80/150

Seraphine – dano e cura de Bis: 250/400/1.000 ⇒ 275/450/1.200

Urgot – Expurgar agora é contado como ataque básico a cada: 2º disparo ⇒ 3º disparo

Orianna – fortalecimento de Mana máximo: 50/140 ⇒ 50/130

Sion – duração do atordoamento de Golpe Demolidor: 2/3/6s ⇒ 2,5/3/6s

Sion – dano de Golpe Demolidor: 100/200/500 ⇒ 125/200/500

Yone – Vida: 950 ⇒ 900

Custo Cinco

Galio – dano adicional do Acerto Crítico ao golpear o chão: 80/125/1.999 ⇒ 70/100/1.999

Galio – duração base do atordoamento de Entrada Colossal: 1,25/1,75/9,5s ⇒ 1,5/1,75/9,5s

Kai’Sa – Vida: 900 ⇒ 850

Kai’Sa – dano por projétil de Monção Icathiana: 80/100/180 ⇒ 70/90/180

Kai’Sa – enfraquecimento de Mana inicial: 90/150 ⇒ 75/150

Tahm Kench – redução de dano de Devorar: 40% ⇒ 30%

O Tahm Kench com 3 Estrelas agora receberá vinte vezes a quantidade de atributos quando comer uma unidade aliada.

Viktor – fortalecimento de Mana máximo: 0/150 ⇒ 0/140

Itens

Imagem via Riot Games

Itens dominantes como o Anjo Guardião foram enfraquecidos dentro da atualização 12.1, junto com itens como Morellonomicon. O Canhão de Fogo Rápido e o Portal Zz’Rot também foram ligeiramente fortalecidos.

Anjo Guardião – Vida ao ressuscitar: 400 ⇒ 250

Morellonomicon – queimadura de Dano Verdadeiro: 2,5% por segundo ⇒ 2% por segundo

Canhão Fumegante – Velocidade de Ataque total: 50% ⇒ 60%

Capa de Fogo Solar – frequência de acionamento: 2,5s ⇒ 2s

Capa de Fogo Solar – queimadura de Dano Verdadeiro: 2,5% por segundo ⇒ 2% por segundo

Portal de Zz’rot – Vida no Estágio 2: 1.500 (inalterado)

Portal de Zz’rot – Vida no Estágio 3: 1.700 ⇒ 1.800

Portal de Zz’rot – Vida no Estágio 4: 1.900 ⇒ 2.100

Portal de Zz’rot – Vida no Estágio 5: 2.250 ⇒ 2.500

Correções de erros

Imagem via Riot Games

Inverno Eterno não aplica mais efeitos visuais temporários abaixo da unidade congelada.

O Garen com Efeito Azul agora continua recebendo Mana corretamente.

O Coração Congelado gerado pela característica Sucateiro agora remove corretamente a redução de Velocidade de Ataque quando o usuário morre.

As habilidades da Fiora e da Caitlyn agora são conjuradas corretamente ao alvejarem unidades invulneráveis (ex.: Colosso com Blindagem).

Duplas Dinâmicas: agora sempre haverá uma equipe vitoriosa visível durante a sequência de vitória, mesmo se todas as equipes ficarem com 0 de Vida no combate final.

Duplas Dinâmicas: as duplas não ficam mais sofrendo danos altíssimos depois de se render.

A dica flutuante da Seraphine agora especifica que a conjuração acontecerá na direção do maior grupo de unidades inimigas.

A dica flutuante do Coração do Acadêmico agora exibe que concede uma Katarina.

A Jinx com 1 Estrela não queima mais os inimigos incorretamente em 2,5% da Vida máxima deles em vez de 2%.

A dica flutuante da Jinx agora mostra corretamente que ela queima 2/3/4% da Vida máxima por segundo em vez de 2/2,5/3%.

Na 11.24, nossa intenção era enfraquecer a Armadura e RM do Jayce corpo a corpo (40 ⇒ 30), mas isso nunca foi implementado. Entretanto, estamos contentes com o nível de poder dele com 40 de Armadura e RM adicional, então resolvemos manter o valor inalterado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de janeiro.